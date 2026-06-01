Від Путіна приховують, що Росія через глупство йде до кризи, - Зеленський

Глава держави розповів про результати доповіді Олега Луговського - Служби зовнішньої розвідки України - щодо економічного стану країни-агресорки.

"Росія в’їде в цю стіну реальної кризи завдяки своєму глупству. Ми давно говоримо, що цю свою війну росіяни мають закінчити, всі формати реальних перемовин, усі формати гарантування безпеки, формат достойного миру Україна запропонувала", - зазначив він.

Зеленський підкреслив, що єдиний, від кого потрібне рішення, - російський диктатор Володимир Путін. Президент України додав, що глава Кремля "навіть не всю статистику отримує по тому, що реально відбувається".

Президент також розповів, що план українських "далекобійних санкцій" виконується крок за кроком.

"Вже є російські заборони на експорт з їхньої території авіаційного палива, також бензину, розглядають заборону на експорт дизеля. Для країни, яку ще зовсім нещодавно називали бензоколонкою, втратити навіть це - значна історія, значна втрата", - зауважив він.

Зеленський наголосив, що станом на травень з ладу виведені майже 40 % первинної переробки нафти в Росії.

Далекобійні удари по РФ

Нагадаємо, у ніч на 30 травня російські регіони знову зазнали нальоту дронів. У Таганрозі Ростовської області під удар потрапив танкер, а в Армавірі Краснодарського краю було атаковано нафтобазу.