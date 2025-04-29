Від початку доби відбулось 75 боїв, половина з них на Покровському напрямку, - Генштаб
Від початку поточної доби, 29 квітня, на фронті відбулось 75 бойових зіткнень. З них 38 зафіксовані на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Ситуація на напрямках
На Куп’янському напрямку ворог здійснив дві штурмові дії в напрямку Петропавлівки та Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів поблизу населених пунктів Липове, Нове, Новомихайлівка, Мирне й не тільки.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаку поблизу Верхньокам’янського.
На Краматорському напрямку зупинено шість спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Предтечиного, Білої Гори та в районі Часового Яру. Ще два бойових зіткнення тривають досі.
На Торецькому напрямку противник один раз атакував поблизу Дачного.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 38 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Тарасівка, Шевченко. 12 бойових зіткнень досі тривають.
На Новопавлівському напрямку ворог шість разів атакував поблизу Костянтинополя, Бурлацького та в напрямку Одрадного. Одне бойове зіткнення продовжується досі.
На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.На Курському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак.
Ситуація на фронті
Протягом минулої доби, 28 квітня, згідно з даними Генштабу, на фронті відбулось 178 бойових зіткнень.
Станом на сьогоднішній день втрати російських терористів у живій силі перевищують 950 тисяч. Лише за минулу добу ворог втратив ще:
- 5 танків;
- 14 бойових броньованих машин;
- 42 артилерійські системи й не тільки.
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