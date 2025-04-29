Генштаб оновив карти боїв: ЗСУ розгромили війська ворога у 16 районах

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Минулої доби українські Сили оборони стійко стримували ворожий натиск на фронті, завдаючи окупантам значних втрат. Загалом зафіксовано 178 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного удару, здійснив 115 авіаударів і скинув 201 керовану авіаційну бомбу.

Крім того, за добу було зафіксовано 6010 обстрілів, серед яких 88 - із реактивних систем залпового вогню. Також окупанти використали 2858 дронів-камікадзе.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Наумівка, Новодмитрівка, Миропільське, Петрушівка (Сумська область); Новопіль, Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Зелене Поле, Піддубне (Донецька область); Гуляйполе, Павлівка, Новодарівка (Запорізька область) та Ольгівка (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу і техніки ворога, один засіб ППО та дві артилерійські системи противника.

Ситуація на напрямках:

Харківський напрямок: ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.

Куп’янський напрямок: зафіксовано сім атак окупантів у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.

Лиманський напрямок: ворог здійснив 18 атак у районах Катеринівки, Нового, Колодязів, Ямполівки, Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини та Нового Миру.

Сіверський напрямок: шість атак ворога були успішно відбиті біля Івано-Дар'ївки, Григорівки та Верхньокам’янського.

Краматорський напрямок: противник десять разів атакував позиції українських військ у районах Маркового, Часового Яру та Білої Гори.

Торецький напрямок: зафіксовано 14 атак у районах Торецька, Дружби, Диліївки та Дачного.

Покровський напрямок: українські захисники відбили 59 штурмів у районах Сухої Балки, Єлизаветівки, Сухого Яру, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Котлярівки, Срібного, Андріївки, а також поблизу Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя та Новопавлівки.

Новопавлівський напрямок: ворог здійснив 23 атаки поблизу Привільного, Костянтинополя, Вільного Поля, Одрадного, Багатиря та Шевченка.

Гуляйпільський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.

Оріхівський напрямок: п’ять ворожих атак були зупинені поблизу Щербаків, Степового та Лобкового.

Придніпровський напрямок: українські сили зупинили п’ять атак окупантів.

Волинський та Поліський напрямки: ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.

Курський напрямок: Сили оборони України продовжують операцію на території Курської області. За добу відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів (27 керованих бомб) і здійснив 338 обстрілів, один із яких - із РСЗВ.