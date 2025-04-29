Генштаб оновив карти боїв: ЗСУ розгромили війська ворога у 16 районах
ЗСУ завдали ударів по 16 районах розташування сил ворога. Генштаб оновив карти боїв.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Минулої доби українські Сили оборони стійко стримували ворожий натиск на фронті, завдаючи окупантам значних втрат. Загалом зафіксовано 178 бойових зіткнень.
Противник завдав одного ракетного удару, здійснив 115 авіаударів і скинув 201 керовану авіаційну бомбу.
Крім того, за добу було зафіксовано 6010 обстрілів, серед яких 88 - із реактивних систем залпового вогню. Також окупанти використали 2858 дронів-камікадзе.
Авіаударів зазнали райони населених пунктів Наумівка, Новодмитрівка, Миропільське, Петрушівка (Сумська область); Новопіль, Попів, Володимирівка, Полтавка, Нова Полтавка, Малинівка, Козацьке, Гродівка, Новоекономічне, Мирноград, Лисівка, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Зелене Поле, Піддубне (Донецька область); Гуляйполе, Павлівка, Новодарівка (Запорізька область) та Ольгівка (Херсонська область).
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу і техніки ворога, один засіб ППО та дві артилерійські системи противника.
Ситуація на напрямках:
Харківський напрямок: ворог дев’ять разів намагався прорвати оборону поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Западного та Малої Шапківки.
Куп’янський напрямок: зафіксовано сім атак окупантів у районах Загризового, Кіндрашівки, Петропавлівки, Глушківки та Нової Кругляківки.
Лиманський напрямок: ворог здійснив 18 атак у районах Катеринівки, Нового, Колодязів, Ямполівки, Липового, Рідкодуба, Зеленої Долини та Нового Миру.
Сіверський напрямок: шість атак ворога були успішно відбиті біля Івано-Дар'ївки, Григорівки та Верхньокам’янського.
Краматорський напрямок: противник десять разів атакував позиції українських військ у районах Маркового, Часового Яру та Білої Гори.
Торецький напрямок: зафіксовано 14 атак у районах Торецька, Дружби, Диліївки та Дачного.
Покровський напрямок: українські захисники відбили 59 штурмів у районах Сухої Балки, Єлизаветівки, Сухого Яру, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Троїцького, Котлярівки, Срібного, Андріївки, а також поблизу Покровська, Старої Миколаївки, Олександрополя та Новопавлівки.
Новопавлівський напрямок: ворог здійснив 23 атаки поблизу Привільного, Костянтинополя, Вільного Поля, Одрадного, Багатиря та Шевченка.
Гуляйпільський напрямок: бойових зіткнень не зафіксовано.
Оріхівський напрямок: п’ять ворожих атак були зупинені поблизу Щербаків, Степового та Лобкового.
Придніпровський напрямок: українські сили зупинили п’ять атак окупантів.
Волинський та Поліський напрямки: ознак формування ударних угруповань ворога не виявлено.
Курський напрямок: Сили оборони України продовжують операцію на території Курської області. За добу відбулося 15 боєзіткнень, ворог завдав 17 авіаударів (27 керованих бомб) і здійснив 338 обстрілів, один із яких - із РСЗВ.
Втрати РФ
Нагадаємо, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1060 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, один засіб протиповітряної оборони, 94 безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня та 140 автомобілів окупантів.
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