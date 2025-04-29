Система ППО і понад 1000 солдатів: Генштаб оновив втрати росіян за добу
Фото: Сили оборони знищили багато техніки за минулу добу (Віталій Носач/РБК-Україна)
За останню добу з 28 на 29 квітня, втрати росіян на фронті склали 1060 солдатів і понад 200 одиниць техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 950 860 (+1060) осіб ліквідовано;
- танків - 10 728 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 22 352 (+14) од.;
- артилерійських систем - 27 080 (+42) од.;
- РСЗВ - 1373 од.;
- засоби ППО - 1146 (+1) од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 177 (+94) од.;
- крилатих ракет - 3196 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 46 432 (+140) од.;
- спеціальної техніки - 3860 од.
Обстріли Росії
В ніч на вівторок, 29 квітня, російські терористи знову масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Близько першої ночі у Києві пролунали вибухи через роботу сил ППО.
Внаслідок падіння уламків, в столиці у Деснянському районі виникла пожежа та згоріла будівля бази відпочинку, постраждала жінка.
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