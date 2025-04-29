Система ППО і понад 1000 солдатів: Генштаб оновив втрати росіян за добу

За останню добу з 28 на 29 квітня, втрати росіян на фронті склали 1060 солдатів і понад 200 одиниць техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.25 орієнтовно склали:

Обстріли Росії

В ніч на вівторок, 29 квітня, російські терористи знову масштабно атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько першої ночі у Києві пролунали вибухи через роботу сил ППО.

Внаслідок падіння уламків, в столиці у Деснянському районі виникла пожежа та згоріла будівля бази відпочинку, постраждала жінка.

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