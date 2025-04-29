С начала суток состоялось 75 боев, половина из них на Покровском направлении, - Генштаб
С начала текущих суток, 29 апреля, на фронте состоялось 75 боевых столкновений. Из них 38 зафиксированы на Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ситуация на направлениях
На Купянском направлении враг совершил два штурмовых действия в направлении Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении россияне атаковали 10 раз вблизи населенных пунктов Липовое, Новое, Новомихайловка, Мирное и не только.
На Северском направлении Силы обороны отбили атаку вблизи Верхнекаменского.
На Краматорском направлении остановлено шесть попыток оккупантов продвинуться вперед в направлениях Майского, Предтечино, Белой Горы и в районе Часового Яра. Еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
На Торецком направлении противник один раз атаковал вблизи Дачного.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 38 попыток потеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Тарасовка, Шевченко. 12 боевых столкновений до сих пор продолжаются.
На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Константинополя, Бурлацкого и в направлении Отрадного. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку. на Курском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 28 апреля, согласно данным Генштаба, на фронте состоялось 178 боевых столкновений.
По состоянию на сегодняшний день потери российских террористов в живой силе превышают 950 тысяч человек. Только за минувшие сутки враг потерял еще:
- 5 танков;
- 14 боевых бронированных машин;
- 42 артиллерийские системы и не только.
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