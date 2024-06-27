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Від початку доби 87 боєзіткнень, найбільше на Торецькому напрямку, - Генштаб

Четвер 27 червня 2024 17:12
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Від початку доби 87 боєзіткнень, найбільше на Торецькому напрямку, - Генштаб Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Від початку доби кількість боєзіткнень на фронті зросла до 87. Найбільше боїв відбулось на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Куп'янському напрямку ворог збільшив кількість атак до дев'яти. Наразі бої тривають в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Синьківки.

На Лиманському напрямку зафіксовано від початку доби вісім штурмових дій. Ворог активно діє в районах Макіївки, Невського, Тернів та Торського.

На Торецькому напрямку кількість атак зросла до 21. Наразі чотири бої тривають неподалік Північного та Нью-Йорка.

На Покровському напрямку росіяни атакують в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Новоселівки Першої. Ще п'ять боїв тривають.

На Придністровському напрямку росіяни діють в районі Кринок. Від початку доби зафіксовано шість атак.

Ситуація на фронті

Згідно з даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські бійці стримують ворога на багатьох напрямках. Втім росіянам вдалось трохи просунутись поблизу Куп'янська.

Зокрема протягом минулої доби, 26 червня, Сили оборони ліквідували 1260 російських терористів. Зокрема були знищені три танки й майже десяток бойових броньованих машин.

Ознайомитись з попереднім зведення Генштабу можна за посиланням.

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