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Кількість боїв зросла до 71, ворог активний на двох напрямках, - Генштаб

Четвер 27 червня 2024 14:28
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Кількість боїв зросла до 71, ворог активний на двох напрямках, - Генштаб Ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість боїв, станом на зараз, зросла до 71. Ворог найбільше активний на Торецькому і Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку бої точаться в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку кількість атак зросла до п'яти. Дві з них, в районі Степової Новоселівки, ще тривають.

На Лиманському напрямку бої тривають в районі Макіївки та Невського. Від початку доби ворог вже п’ять разів намагався просунутись на напрямку.

На Сіверському напрямку бої тривають в районі Роздолівки та Виїмки. Кількість штурмових дій ворога тут зросла до п’яти.

На Торецькому напряму росіяни атакують в районах Північного та Нью-Йорка. Загалом ворог намагався 16 разів потіснити наших захисників. Шість боєзіткнень ще тривають.

На Курахівському напрямку ворог атакує в районі Красногорівки та Парасковіївки. Ворог вже 15 разів намагався покращити своє тактичне положення, втім зазнав втрат.

На Придніпровському напрямку відбито п’ять атак ворога.

Ситуація на фронті

Як писали аналітики Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони стримують росіян на багатьох напрямках та відбивають постійні штурми. Втім ворогу вдалось трохи просунутись поблизу Куп'янська.

Також протягом минулої доби, 26 червня, згідно з даними Генштабу, втрати Росії склали 1260 одиниць живої сили. Зокрема було знищено 3 танки, 9 бойових броньованих машин й не тільки.

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