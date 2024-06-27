ЗСУ стримують РФ на багатьох напрямках, але ворог просунувся під Куп'янськом: карти ISW

Сили оборони України стримують ворога на багатьох напрямках та відбивають постійні штурми. Натомість на фронті фіксується незначне просування російських загарбників поблизу Куп'янська.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт Інституту вивчення війни ( ISW ) .

Схід України. Операція №1 - Харківська область

На півночі Харківської області 26 червня тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник Харківського угруповання військ ЗСУ полковник Юрій Повх та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначили, що Сили оборони продовжують "блокувати" невелике угруповання російських військ на Вовчанському агрегатному заводі.

Російські та українські сили повідомили про бої у Вовчанську та його околицях, біля Тихого та поблизу Глибокого 25 та 26 червня.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти вдень 26 червня випустили 11 керованих плануючих бомб по н.п. Липці.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники нещодавно просунулися на північний схід від Куп'янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 25 червня, показують елементи російської 25-ї мотострілецької бригади просувається вздовж бурелому на північний схід від Петропавлівки.

26 червня російські "воєнкори" заявили, що війська РФ просунулися до 1 км в районі на північний схід від Петропавлівки, що відносно узгоджується з наявними геолокаційними записами, йдеться у звіті.

Російські джерела також стверджували, що війська РФ увійшли в східну Стельмахівку, хоча в ISW не знайшли підтвердження.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Синьківки, біля Берестового, Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки, поблизу Андріївки та Копанки, біля Макіївки, Греківки, Невського, біля Торського і Тернів, а також в районі Серебрянського лісництва 25 і 26 червня.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, 26 червня заявив, що окупанти ведуть наступальні дії в цьому районі виключно одиничними групами піхоти без підтримки бронетехніки.

Також він додав, що ці російські піхотні групи розміром в один загін атакують по черзі, але друга група розміром в один загін слідує за першою штурмовою групою, щоб потенційно допомогти укріпити захоплені позиції.

Операція №3 - Донецька область

26 червня війська РФ продовжили атаки поблизу Сіверська, але просування не фіксувалося.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ продовжують просуватися в межах Роздолівки і нібито захопили дві третини населеного пункту, хоча в ISW не спостерігали підтвердження.

Російські загарбники також продовжували атакувати біля Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Спірного та Виїмки 25 і 26 червня.

26 червня російські війська продовжували атакувати поблизу Часового Яру, але без просування.

Війська РФ продовжували атаки в межах східної частини Часового Яру, біля Іванівського, поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Речник української бригади, яка діє в цьому районі, повідомив, що окупанти використовують у цьому районі менше бойових броньованих машин і ствольних артилерійських систем, а натомість атакують здебільшого групами піхоти та обстрілюють із мінометів.

Як писала 25 червня газета The Washington Post, українські військові кажуть, що російські напади зривають ротацію ЗСУ і постачання біля Часового Яру.

26 червня російські блогери заявили, що ЗСУ контратакують під Часовим Яром.

Повідомляється, що 26 червня війська РФ просунулися поблизу Торецька.

25 і 26 червня російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися на глибину від 800 метрів до двох кілометрів 2 км від Майорського до Дружби, з півдня продовжували наступ на Нью-Йорк, та просунувся на Північне на 500 метрів. Натомість експерти ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Один "воєнкор" розповідав, що війська РФ нібито досягли цих успіхів, скориставшись ротацією українських військ.

26 червня війська РФ також атакували поблизу Залізного та Дачного.

Російські блогери стверджували, що війська РФ під Авдіївкою начебто просунулися на 900 метрів від Новоолександрівки в напрямку Воздвиженки, на 500 метрів на північ від Сокіла, та по обидва боки Карлівського водосховища, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ також продовжували наступати поблизу Прогресу, Євгенівки та Новоселівки Першої, біля Яснобродівки та Карлівки 25 і 26 червня.

Речник української бригади, яка діє на Авдіївському напрямку, заявив, що окупанти атакують піхотою розміром в один загін, і що ці загони оснащені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), які обмежують дії українських безпілотників.

26 червня війська РФ продовжували атаки на захід і південний захід від міста Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська продовжували просуватися в межах західної та центральної Красногорівки, та просувались на південь від Новомихайлівки у напрямку траси Т0524 Костянтинівка-Вугледар.

25 і 26 червня війська РФ також атакували в районі Георгіївки та в районі Костянтинівки та Парасковіївки.

25 і 26 червня російські окупанти продовжували обстріли в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей в районі Урожайного та Старомайорського, але лінія фронту не змінювалася.

"Південна вісь"

25 і 26 червня війська РФ продовжували атаки на заході Запорізької області, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська нібито незначно просунулися на північний захід від Роботиного, а інший російський блогер розповідав, що війська РФ просунулися на 400 метрів біля Малої Токмачки за останні два дні, але в ISW не спостерігали підтвердження цих тверджень

Російські війська продовжували штурм поблизу Роботиного та Малої Токмачки та на північний схід від Вербового.

25 і 26 червня війська РФ продовжували атаки на східному березі Херсонської області в районі Кринок і на островах у Дніпрі, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що за останні 2 доби українські сили знищили 10 російських катерів на півдні України.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ посилили свою кампанію плануючих бомбардувань по українських позиціях на правому березі Херсонської області протягом останніх двох тижнів.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 26 червня повідомили, що на фронті за добу кількість бойових зіткнень зросла до 99.

Також у військовому командуванні розповіли, що ворог продовжує шукати шляхи, щоб вклинитися в оборону ЗСУ та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів.