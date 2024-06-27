ua en ru
Чт, 27 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

С начала суток 87 боестолкновений, больше всего на Торецком направлении, - Генштаб

Четверг 27 июня 2024 17:12
UA EN RU
С начала суток 87 боестолкновений, больше всего на Торецком направлении, - Генштаб Иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток количество боестолкновений на фронте возросло до 87. Больше всего боев произошло на Торецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг увеличил количество атак до девяти. Сейчас бои продолжаются в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Синьковки.

На Лиманском направлении зафиксировано с начала суток восемь штурмовых действий. Враг активно действует в районах Макеевки, Невского, Тернов и Торского.

На Торецком направлении количество атак возросло до 21. Сейчас четыре боя продолжаются неподалеку Северного и Нью-Йорка.

На Покровском направлении россияне атакуют в районах Воздвиженки, Новоалександровки, Евгеновки и Новоселовки Первой. Еще пять боев продолжаются.

На Приднепровском направлении россияне действуют в районе Крынок. С начала суток зафиксировано шесть атак.

Ситуация на фронте

Согласно данным аналитиков Института изучения войны (ISW), украинские бойцы сдерживают врага на многих направлениях. Впрочем россиянам удалось немного продвинуться вблизи Купянска.

В частности, за прошедшие сутки, 26 июня, Силы обороны ликвидировали 1260 российских террористов. В частности были уничтожены три танка и почти десяток боевых бронированных машин.

Ознакомиться с предварительной сводкой Генштаба можно по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
Украина и ЕС подписали соглашение о гарантиях безопасности
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года