Від палива до грошей. Хто з українців може отримати допомогу в підготовці до зими

Дехто з внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та інших вразливих груп населення в Україні може отримати допомогу для підготовки до зими під час війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.
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У міністерстві розповіли, що допомогу українцям надаватимуть:
Йдеться про ініціативу благодійної організації "Карітас".
Уточнюється, що допомогу вразливим групам населення надаватимуть через локальні осередки організації у Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську, Одесі, Івано-Франківську, Надвірній, Дрогобичі, Коломиї, Стриї та Сокалі.
Таку підтримку зможуть отримати ВПО та місцеві мешканці, які:
"Також враховуватимуться інші критерії вразливості", - уточнили у міністерстві.
Зазначається, що реєстрація домогосподарств на отримання допомоги з підготовки до зими вже розпочалася. Надаватиметься вона завдяки підтримці Гуманітарного фонду для України.
Детальніше про те, чи може людина отримати допомогу в межах проекту "Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалого від війни населення в рамках підготовки до зими, 2024-2025 рр.", можна отримати за телефоном: 0 800 336 734 (лінія працює з понеділка по п'ятницю з 09:30 до 16:00).
Допис Мінреінтеграції (скриншот: facebook.com/MReintegration)
У "Карітас" українцям пояснили, що ця програма передбачає надання різної допомоги:
Зазначається, що до роботи в цьому проекті залучені 11 команд мережі благодійних організацій "Карітас" в Україні. Вони активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування та балансоутримувачами МТП.
"Маємо надзадачу - в короткі терміни підтримати близько 5000 сімей та 1244 ВПО, які проживають у 26 МТП... Вже розпочалася реєстрація домогосподарств на отримання допомоги з підготовки до зими. Тривають закупівлі необхідного обладнання та твердого палива", - наголосила менеджер проекту "Карітас" в Україні Катерина Гончар.
Нагадаємо, станом на 22 жовтня 2024 року в Україні було офіційно зареєстровано 4 646 735 внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Серед них 59,9% - це жінки (2 782 325), 40,1% - чоловіки (1 864 410 осіб). Крім того, серед внутрішніх переселенців - близько 906 тисяч дітей.
При цьому найбільше переселенців, які вимушені були залишити власні домівки через війну, у Донецькій та Харківській областях.
Відомо, що ВПО в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Проте у березні 2024 року уряд змінив алгоритм нарахування допомоги (автоматично виплати нараховують найвразливішим категоріям переселенців, тоді як інші категорії ВПО повинні подавати відповідні заявки).
Пізніше Мінсоцполітики розробило новий інструмент для ВПО (які орендують житло) - субсидію на оренду житла.
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