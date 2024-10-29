Від палива до грошей. Хто з українців може отримати допомогу в підготовці до зими

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Про яку допомогу українцям йдеться

У міністерстві розповіли, що допомогу українцям надаватимуть:

або в натуральному вигляді

або у вигляді фінансової підтримки

Йдеться про ініціативу благодійної організації "Карітас".

Уточнюється, що допомогу вразливим групам населення надаватимуть через локальні осередки організації у Дніпрі, Запоріжжі, Краматорську, Одесі, Івано-Франківську, Надвірній, Дрогобичі, Коломиї, Стриї та Сокалі.

Хто саме може отримати допомогу

Таку підтримку зможуть отримати ВПО та місцеві мешканці, які:

або втратили роботу

або мають дохід не більше 6318 гривень на одну людину у родині

"Також враховуватимуться інші критерії вразливості", - уточнили у міністерстві.

Зазначається, що реєстрація домогосподарств на отримання допомоги з підготовки до зими вже розпочалася. Надаватиметься вона завдяки підтримці Гуманітарного фонду для України.

Детальніше про те, чи може людина отримати допомогу в межах проекту "Гуманітарне реагування на критичні потреби постраждалого від війни населення в рамках підготовки до зими, 2024-2025 рр.", можна отримати за телефоном: 0 800 336 734 (лінія працює з понеділка по п'ятницю з 09:30 до 16:00).

Допис Мінреінтеграції (скриншот: facebook.com/MReintegration)

Що і в яких містах можна отримати

У "Карітас" українцям пояснили, що ця програма передбачає надання різної допомоги:

у Дніпрі видаватимуть тверде паливо та грошову допомогу на оплату комунальних послуг

видаватимуть тверде паливо та грошову допомогу на оплату комунальних послуг у Запоріжжі видаватимуть тверде паливо, грошову допомогу на оплату комунальних послуг, а також проводитимуть ремонти в місцях тимчасового проживання - МТП (у Запорізькій області допомогу для комфортного зимування отримають понад 10 МТП)

видаватимуть тверде паливо, грошову допомогу на оплату комунальних послуг, а також проводитимуть ремонти в місцях тимчасового проживання - МТП (у Запорізькій області допомогу для комфортного зимування отримають понад 10 МТП) у Краматорську та Одесі українців забезпечуватимуть твердим паливом

українців забезпечуватимуть твердим паливом в Івано-Франківську, Надвірній та Дрогобичі допомагатимуть із твердим паливом і системою опалення сімом МТП

допомагатимуть із твердим паливом і системою опалення сімом МТП у Коломиї забезпечать твердим паливом мешканців трьох МТП

забезпечать твердим паливом мешканців трьох МТП у Стриї забезпечать твердим паливом мешканців двох МТП

забезпечать твердим паливом мешканців двох МТП у Сокалі допоможуть із системою опалення мешканцям одного МТП

Зазначається, що до роботи в цьому проекті залучені 11 команд мережі благодійних організацій "Карітас" в Україні. Вони активно співпрацюють з органами місцевого самоврядування та балансоутримувачами МТП.

"Маємо надзадачу - в короткі терміни підтримати близько 5000 сімей та 1244 ВПО, які проживають у 26 МТП... Вже розпочалася реєстрація домогосподарств на отримання допомоги з підготовки до зими. Тривають закупівлі необхідного обладнання та твердого палива", - наголосила менеджер проекту "Карітас" в Україні Катерина Гончар.