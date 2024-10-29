От топлива до денег. Кто из украинцев может получить помощь в подготовке к зиме

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О какой помощи украинцам идет речь

В министерстве рассказали, что помощь украинцам будут оказывать:

или в натуральном виде

или в виде финансовой поддержки

Речь идет об инициативе благотворительной организации "Каритас".

Уточняется, что помощь уязвимым группам населения будут оказывать через локальные отделения организации в Днепре, Запорожье, Краматорске, Одессе, Ивано-Франковске, Надворной, Дрогобыче, Коломне, Стрые и Сокале.

Кто именно может получить помощь

Такую поддержку смогут получить ВПЛ и местные жители, которые:

или потеряли работу

или имеют доход не более 6318 гривен на одного человека в семье

"Также будут учитываться другие критерии уязвимости", - уточнили в министерстве.

Отмечается, что регистрация домохозяйств на получение пособия по подготовке к зиме уже началась. Она будет предоставляться благодаря поддержке Гуманитарного фонда для Украины.

Детальнее о том, может ли человек получить помощь в рамках проекта "Гуманитарное реагирование на критические потребности пострадавшего от войны населения в рамках подготовки к зиме 2024-2025 гг.", можно получить по телефону: 0 800 336 734 (линия работает с понедельника по п с 09:30 до 16:00).

Пост Минреинтеграции (скриншот: facebook.com/MReintegration)

Что и в каких городах можно получить

В "Каритас" украинцам объяснили, что эта программа предусматривает оказание разной помощи:

в Днепре будут выдавать твердое топливо и денежную помощь на оплату коммунальных услуг

будут выдавать твердое топливо и денежную помощь на оплату коммунальных услуг в Запорожье будут выдавать твердое топливо, денежную помощь на оплату коммунальных услуг, а также проводить ремонты в местах временного проживания - МВП (в Запорожской области помощь для комфортного зимования получат более 10 МВП)

будут выдавать твердое топливо, денежную помощь на оплату коммунальных услуг, а также проводить ремонты в местах временного проживания - МВП (в Запорожской области помощь для комфортного зимования получат более 10 МВП) в Краматорске и Одессе украинцев будут снабжать твердым топливом

украинцев будут снабжать твердым топливом в Ивано-Франковске, Надворной и Дрогобыче будут помогать с твердым топливом и системой отопления семи МВП

будут помогать с твердым топливом и системой отопления семи МВП в Коломые обеспечат твердым топливом жителей трех МВП

обеспечат твердым топливом жителей трех МВП в Стрые обеспечат твердым топливом жителей двух МВП

обеспечат твердым топливом жителей двух МВП в Сокале помогут с системой отопления жителям одного МВП

Отмечается, что к работе в этом проекте привлечены 11 команд сети благотворительных организаций "Каритас" в Украине. Они активно сотрудничают с органами местного самоуправления и балансодержателями МВП.

"Имеем сверхзадачу - в короткие сроки поддержать около 5000 семей и 1244 ВПЛ, проживающих в 26 МВП... Уже началась регистрация домохозяйств на получение помощи по подготовке к зиме. Продолжаются закупки необходимого оборудования и твердого топлива", - подчеркнула менеджер проекта "Каритас" в Украине Екатерина Гончар.