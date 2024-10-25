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Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші

Україна, П'ятниця 25 жовтня 2024 13:52
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Уряд схвалив новий вид виплат для переселенців: хто може отримати гроші Фото: переселенці в дев'яти областях зможуть отримати додаткові виплати  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів схвалив експериментальний проект надання субсидії внутрішньо переміщеним особам на оплату вартості оренди житла. Він буде реалізовуватися протягом двох років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука в Telegram.

Проект стосується населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Херсонської областей, крім тих, що включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ.

Урядом затверджено порядок реалізації експериментального проекту. Передбачено, що надання субсидії а буде можливим виключно за умови оформлення договору найму між наймачем та наймодавцем, що підлягатиме реєстрації в базі Пенсійного фонду України.

Встановлено, що надання субсидії на найм житла наймачу не обмежуватиме BПO в отриманні ще однієї цільової державної підтримки - субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Для розрахунку субсидії на найм житла наймачу встановлюється соціальний норматив площі найманого житлового приміщення на кожну особу зі складу домогосподарства ВПО - 13,65 кв.м., але не менше як 35,22 кв.м. на сім'ю.

Закріплено, що субсидія на найм житла призначатиметься, якщо видатки домогосподарства наймача перевищуватимуть обов'язковий платіж, базова відсоткова ставка якого становитиме 30% сукупних доходів домогосподарства.

Як повідомляло РБК-Україна, Мінсоцполітики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, - субсидію на оренду житла.

У серпні 2024 року кількість ВПО становила близько 3,7 млн осіб, майже чверть перебували у двох областях - Харківській (13%) та Дніпропетровській (12%). Понад половина ВПО покинули своє місце проживання два або більше років тому (48% тих, хто перемістився в межах області та 54% тих, хто переїхав в іншу область).

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