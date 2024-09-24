Грошова допомога для переселенців: чи можуть вимагати повернути виплати

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Але є випадки, коли виплати доведеться повернути.

Коли можуть вимагати повернути виплати ВПО - у матеріалі РБК-Україна нижче.

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Який розмір виплат ВПО

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати щомісяця грошову допомогу. Розмір виплат для дорослих становить 2 тисяч гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.

Головна вимога для нарахування виплат є сукупний дохід родини. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.

Грошова допомога повинна виплачуватися 15 та 28 числа щомісяця.

Кого з ВПО можуть позбавити виплат

Згідно з пунктом 7-1 Порядку надання допомоги на проживання ВПО із 1 грудня 2023 року допомога не призначається/не виплачується на сім’ю, яка вперше звертається за її призначенням, якщо протягом трьох місяців перед зверненням або під час її отримання, один з членів сім'ї здійснив:

операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (або банківських металів) на суму від 100 тисяч гривень (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних (у тому числі реабілітаційних, протезування), соціальних та/або освітніх послуг);

або здійснила покупку майна на загальну суму, що перевищує 100 тисяч гривень;

або ж має депозит на цю суму.

Тобто якщо один з членів сім'ї здійснив покупку, то отримувати виплати втрачає право вся сім'я.

Коли можуть вимагати повернути виплати

У Порядку надання допомоги на проживання ВПО зазначається, що особа зобов’язана протягом 14 календарних днів після виникнення змін, які впливають на визначення права на отримання допомоги, поінформувати про це. Потрібно звернутися до органу соціального захисту або виконавчого органу сільської, селищної, міської ради або центр надання адміністративних послуг.

Якщо ВПО вчасно не повідомила про зміни у майновому становищі і відбулися нарахування грошей, то соцзахист може вимагати повернути отримані виплати.

Відповідний орган визначає обсяг неправомірно перерахованих коштів та має протягом 30 робочих днів повідомити про це отримувачу, надіславши повідомлення поштою чи за допомогою засобів електронного зв'язку.

Якщо отримувач добровільно не повертає виплати, то орган соцзахисту може стягнути кошти в судовому порядку.