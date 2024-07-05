Для ВПО в Україні планують запровадити новий вид виплат

Мінсоцполітики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, - субсидію на оренду житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства .

Мінсоцполітики спільно з Офісом Ради Європи в Україні проведе публічне обговорення цього нового інструменту 10 липня.

Виплати для ВПО

Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень.

У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання, на виплату якої з держбюджету було виділено 73,3 млрд гривень.

З 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.