Для ВПО в Україні планують запровадити новий вид виплат
Мінсоцполітики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, - субсидію на оренду житла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.
Мінсоцполітики спільно з Офісом Ради Європи в Україні проведе публічне обговорення цього нового інструменту 10 липня.
Виплати для ВПО
Внутрішньо переміщені особи отримують допомогу на проживання в таких обсягах: для осіб з інвалідністю та дітей - 3000 гривень; для інших - 2000 гривень.
У 2023 році понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання, на виплату якої з держбюджету було виділено 73,3 млрд гривень.
З 1 березня 2024 року допомогу переселенцям в Україні призначають за новими правилами. Виплати можуть продовжити після подачі заяви та за певних умов. Проте пенсіонери, особи з інвалідністю, діти-сироти продовжать отримувати виплати без заяв.
Після цього кількість ВПО, які отримують гроші, значно скоротилася. У червні на виплати для ВПО було спрямовано близько 2,9 млрд гривень.