Скільки в Україні переселенців і де найбільше ВПО: статистика за областями

Кількість переселенців в Україні становить понад 4,6 млн осіб. Найбільше внутрішньо переміщених осіб у Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.

Станом на 22 жовтня 2024 року в Україні офіційно зареєстровано 4 646 735 внутрішньо переміщених осіб. Серед них 59,9% - це жінки (2 782 325), 40,1% - чоловіки (1 864 410 осіб).

Крім того, серед внутрішніх переселенців близько 906 тисяч дітей.

скриншот ioc.gov.ua

Статистика за областями

Найбільше переселенців, які були вимушені покинути свої домівки через війну, у Донецькій та Харківській областях.

Донецька - 532 140;

Харківська - 517 872;

Дніпропетровська - 452 784;

Київ - 415 376;

Луганська - 270 839;

Київська - 253 651;

Запорізька - 222 248;

Одеська - 217 542;

Львівська - 207 893;

Полтавська - 184 160;

Вінницька - 145 880;

Черкаська - 136 572

Закарпатська - 126 265;

Миколаївська - 123 978

Хмельницька - 121 561;

Івано-Франківська - 112 876;

Сумська - 93 140;

Житомирська - 84 644;

Кіровоградська - 82 840;

Чернівецька - 74 928;

Чернігівська - 68 475;

Тернопільська - 67 557;

Рівненська - 44 805;

Волинська - 44 491;

Херсонська - 44 539;

Крим - 51.

скриншот ioc.gov.ua

Як свідчить статистика, серед переселенців найбільше людей віком від 61 до 70 років - понад 729 тисяч. Кількість переселенців віком 31-40 років становить понад 654 тисяч осіб, а віком від 41 до 50 років - понад 585 тисяч.

скриншот ioc.gov.ua