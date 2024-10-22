Скільки в Україні переселенців і де найбільше ВПО: статистика за областями
Кількість переселенців в Україні становить понад 4,6 млн осіб. Найбільше внутрішньо переміщених осіб у Донецькій та Харківській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статистику Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики.
Станом на 22 жовтня 2024 року в Україні офіційно зареєстровано 4 646 735 внутрішньо переміщених осіб. Серед них 59,9% - це жінки (2 782 325), 40,1% - чоловіки (1 864 410 осіб).
Крім того, серед внутрішніх переселенців близько 906 тисяч дітей.
скриншот ioc.gov.ua
Статистика за областями
Найбільше переселенців, які були вимушені покинути свої домівки через війну, у Донецькій та Харківській областях.
- Донецька - 532 140;
- Харківська - 517 872;
- Дніпропетровська - 452 784;
- Київ - 415 376;
- Луганська - 270 839;
- Київська - 253 651;
- Запорізька - 222 248;
- Одеська - 217 542;
- Львівська - 207 893;
- Полтавська - 184 160;
- Вінницька - 145 880;
- Черкаська - 136 572
- Закарпатська - 126 265;
- Миколаївська - 123 978
- Хмельницька - 121 561;
- Івано-Франківська - 112 876;
- Сумська - 93 140;
- Житомирська - 84 644;
- Кіровоградська - 82 840;
- Чернівецька - 74 928;
- Чернігівська - 68 475;
- Тернопільська - 67 557;
- Рівненська - 44 805;
- Волинська - 44 491;
- Херсонська - 44 539;
- Крим - 51.
скриншот ioc.gov.ua
Як свідчить статистика, серед переселенців найбільше людей віком від 61 до 70 років - понад 729 тисяч. Кількість переселенців віком 31-40 років становить понад 654 тисяч осіб, а віком від 41 до 50 років - понад 585 тисяч.
скриншот ioc.gov.ua
Грошова допомога для ВПО
Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати грошову допомогу від держави. Розмір щомісячної допомоги на проживання становить 2 тисяч гривень.
У березні 2024 року уряд змінив алгоритм нарахування допомоги. Автоматично виплати нараховують найвразливішим категоріям переселенців. Інші категорії ВПО також можуть розраховувати на грошову допомогу, але повинні подавати відповідну заявку. Детальніше про це - у нашому матеріалі.
РБК-Україна також розповідало, на яку допомогу, крім фінансової, можуть розраховувати переселенці.
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