Від навушників до шаблі: які дивні речі пасажири забувають у поїздах

Середа 14 січня 2026 06:40
Від навушників до шаблі: які дивні речі пасажири забувають у поїздах Фото: Що українці забувають у поїздах? (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В українських поїздах у 2025 році пасажири все частіше забували особисті речі - кількість звернень щодо загубленого майна зросла більш ніж на 20%. Серед знахідок були не лише телефони чи навушники, а й доволі несподівані предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

За даними перевізника, протягом 2025 року зафіксовано 20 861 звернення щодо загублених у поїздах речей. Це на 21,6% більше, ніж роком раніше.

Найчастіше забували

До переліку найпоширеніших знахідок у поїздах увійшли:

  • бездротові навушники (часто - лише один);
  • мобільні телефони та зарядні пристрої;
  • ключі;
  • окуляри та прикраси;
  • одяг.

У "Укрзалізниці" зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з’ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У таких випадках працівники контакт-центру допомагали власникам знайти одне одного.

Іграшки, тварини й незвичні знахідки

Окрему категорію загублених речей становлять дитячі іграшки. У 2025 році 522 рази залізничники повертали дітям плюшевих звірів та інших улюбленців, які "подорожували" поїздами без власників.

Серед найбільш незвичних речей, знайдених у вагонах та на вокзалах:

  • шабля;
  • квітка у горщику;
  • переносний холодильник;
  • фен;
  • сигнал про сходження лавини.

Також пасажири нерідко забували речі для домашніх улюбленців - миски, комбінезони та навіть нашийники з підсвіткою.

Що радять у "Укрзалізниці"

У компанії закликають пасажирів уважно перевіряти місця перед виходом із вагона. Якщо ж річ усе-таки загубилася, радять звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок "Укрзалізниці".

Раніше ми розповідали, як пасажирам діяти у разі конфліктів, домагань або загрози безпеці в поїздах "Укрзалізниці". Провідник в інтерв’ю РБК-Україна пояснив алгоритм дій персоналу: від негайного повідомлення провідника й використання тривожної кнопки до виклику поліції на найближчій станції.

Також ми писали про те, що відбувається, коли пасажири не встигають зайти у свій вагон, а поїзд вже має відправлятися.

