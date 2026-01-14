Від навушників до шаблі: які дивні речі пасажири забувають у поїздах

В українських поїздах у 2025 році пасажири все частіше забували особисті речі - кількість звернень щодо загубленого майна зросла більш ніж на 20%. Серед знахідок були не лише телефони чи навушники, а й доволі несподівані предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

За даними перевізника, протягом 2025 року зафіксовано 20 861 звернення щодо загублених у поїздах речей. Це на 21,6% більше, ніж роком раніше.

Найчастіше забували

До переліку найпоширеніших знахідок у поїздах увійшли:

бездротові навушники (часто - лише один);

мобільні телефони та зарядні пристрої;

ключі;

окуляри та прикраси;

одяг.

У "Укрзалізниці" зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з’ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У таких випадках працівники контакт-центру допомагали власникам знайти одне одного.

Іграшки, тварини й незвичні знахідки

Окрему категорію загублених речей становлять дитячі іграшки. У 2025 році 522 рази залізничники повертали дітям плюшевих звірів та інших улюбленців, які "подорожували" поїздами без власників.

Серед найбільш незвичних речей, знайдених у вагонах та на вокзалах:

шабля;

квітка у горщику;

переносний холодильник;

фен;

сигнал про сходження лавини.

Також пасажири нерідко забували речі для домашніх улюбленців - миски, комбінезони та навіть нашийники з підсвіткою.

Що радять у "Укрзалізниці"

У компанії закликають пасажирів уважно перевіряти місця перед виходом із вагона. Якщо ж річ усе-таки загубилася, радять звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок "Укрзалізниці".