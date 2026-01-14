Від навушників до шаблі: які дивні речі пасажири забувають у поїздах
В українських поїздах у 2025 році пасажири все частіше забували особисті речі - кількість звернень щодо загубленого майна зросла більш ніж на 20%. Серед знахідок були не лише телефони чи навушники, а й доволі несподівані предмети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
За даними перевізника, протягом 2025 року зафіксовано 20 861 звернення щодо загублених у поїздах речей. Це на 21,6% більше, ніж роком раніше.
Найчастіше забували
До переліку найпоширеніших знахідок у поїздах увійшли:
- бездротові навушники (часто - лише один);
- мобільні телефони та зарядні пристрої;
- ключі;
- окуляри та прикраси;
- одяг.
У "Укрзалізниці" зазначають, що іноді пасажири виходили з вагона, не помітивши втрати, а згодом з’ясовувалося, що забутий, наприклад, черевик. У таких випадках працівники контакт-центру допомагали власникам знайти одне одного.
Іграшки, тварини й незвичні знахідки
Окрему категорію загублених речей становлять дитячі іграшки. У 2025 році 522 рази залізничники повертали дітям плюшевих звірів та інших улюбленців, які "подорожували" поїздами без власників.
Серед найбільш незвичних речей, знайдених у вагонах та на вокзалах:
- шабля;
- квітка у горщику;
- переносний холодильник;
- фен;
- сигнал про сходження лавини.
Також пасажири нерідко забували речі для домашніх улюбленців - миски, комбінезони та навіть нашийники з підсвіткою.
Що радять у "Укрзалізниці"
У компанії закликають пасажирів уважно перевіряти місця перед виходом із вагона. Якщо ж річ усе-таки загубилася, радять звертатися до працівників вокзалів або залишати повідомлення через застосунок "Укрзалізниці".
