Не встигли на поїзд? Провідник УЗ розповів, коли машиніст затримає відправлення
В "Укрзалізниці" існує чіткий порядок дій провідників у ситуаціях, коли поїзд затримується чи пасажир не встигає до вагона.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів провідник Сергій Ріпа.
За його словами, у разі можливого запізнення поїзда провідники одразу інформують пасажирів. Найбільша затримка, з якою він стикався, становила близько чотирьох годин - і пасажири поставилися до цього з розумінням, адже такі ситуації не залежать від роботи провідників та машиністів.
Якщо поїзд має відправлятися, а пасажир ще добігає, провідники подають машиністу сигнал про неможливість відправлення - червоним прапорцем удень або ліхтарем уночі. Це дозволяє "утримати" поїзд, щоб людина встигла сісти. Якщо пасажир не добігає саме до свого вагона, його можуть впустити у найближчий, а провідники підкажуть, як перейти до свого місця.
Також Ріпа розповів, що якщо квиток проданий, але пасажир не зайшов у вагон на станції відправлення, місце зберігається за ним до кінця маршруту - його не можуть перепродати без офіційного повернення квитка. Якщо ж квиток повернуто, місце знову стає доступним для продажу на наступних станціях.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" забезпечує сполучення з вісьмома європейськими країнами: частина напрямків має прямі рейси, а до Берліна, Мюнхена, Бухареста та деяких інших міст можна доїхати з однією пересадкою. Ми розповідали про маршрути до Польщі, Чехії, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови, Румунії та Німеччини, а також орієнтовний час у дорозі та варіанти стикувань.
РБК-Україна також писало, що "Укрзалізниця" відкрила можливість отримати безкоштовні квитки за програмою "3000 км Україною" прямо в застосунку УЗ. Пасажири можуть активувати програму після оновлення додатку, погодження умов і верифікації через "Дія.Підпис". Уже доступні квитки на низку поїздів, переважно до прифронтових громад.