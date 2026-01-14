ua en ru
От наушников до сабли: какие странные вещи пассажиры забывают в поездах

Среда 14 января 2026 06:40
UA EN RU
От наушников до сабли: какие странные вещи пассажиры забывают в поездах Фото: Что украинцы забывают в поездах? (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В украинских поездах в 2025 году пассажиры все чаще забывали личные вещи - количество обращений относительно утерянного имущества выросло более чем на 20%. Среди находок были не только телефоны или наушники, но и довольно неожиданные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

По данным перевозчика, в течение 2025 года зафиксировано 20 861 обращение относительно утерянных в поездах вещей. Это на 21,6% больше, чем годом ранее.

Чаще всего забывали

В перечень самых распространенных находок в поездах вошли:

  • беспроводные наушники (часто - только один);
  • мобильные телефоны и зарядные устройства;
  • ключи;
  • очки и украшения;
  • одежда.

В "Укрзализныце" отмечают, что иногда пассажиры выходили из вагона, не заметив потери, а впоследствии выяснялось, что забыт, например, ботинок. В таких случаях работники контакт-центра помогали владельцам найти друг друга.

Игрушки, животные и необычные находки

Отдельную категорию потерянных вещей составляют детские игрушки. В 2025 году 522 раза железнодорожники возвращали детям плюшевых зверей и других любимцев, которые "путешествовали" поездами без владельцев.

Среди самых необычных вещей, найденных в вагонах и на вокзалах:

  • сабля;
  • цветок в горшке;
  • переносной холодильник;
  • фен;
  • сигнал о сходе лавины.

Также пассажиры нередко забывали вещи для домашних любимцев - миски, комбинезоны и даже ошейники с подсветкой.

Что советуют в "Укрзализныце"

В компании призывают пассажиров внимательно проверять места перед выходом из вагона. Если же вещь все-таки потерялась, советуют обращаться к работникам вокзалов или оставлять сообщение через приложение "Укрзализныци".

Ранее мы рассказывали, как пассажирам действовать в случае конфликтов, домогательств или угрозы безопасности в поездах "Укрзализныци". Проводник в интервью РБК-Украина объяснил алгоритм действий персонала: от немедленного уведомления проводника и использования тревожной кнопки до вызова полиции на ближайшей станции.

Также мы писали о том, что происходит, когда пассажиры не успевают зайти в свой вагон, а поезд уже должен отправляться.

