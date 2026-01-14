От наушников до сабли: какие странные вещи пассажиры забывают в поездах

В украинских поездах в 2025 году пассажиры все чаще забывали личные вещи - количество обращений относительно утерянного имущества выросло более чем на 20%. Среди находок были не только телефоны или наушники, но и довольно неожиданные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

По данным перевозчика, в течение 2025 года зафиксировано 20 861 обращение относительно утерянных в поездах вещей. Это на 21,6% больше, чем годом ранее.

Чаще всего забывали

В перечень самых распространенных находок в поездах вошли:

беспроводные наушники (часто - только один);

мобильные телефоны и зарядные устройства;

ключи;

очки и украшения;

одежда.

В "Укрзализныце" отмечают, что иногда пассажиры выходили из вагона, не заметив потери, а впоследствии выяснялось, что забыт, например, ботинок. В таких случаях работники контакт-центра помогали владельцам найти друг друга.

Игрушки, животные и необычные находки

Отдельную категорию потерянных вещей составляют детские игрушки. В 2025 году 522 раза железнодорожники возвращали детям плюшевых зверей и других любимцев, которые "путешествовали" поездами без владельцев.

Среди самых необычных вещей, найденных в вагонах и на вокзалах:

сабля;

цветок в горшке;

переносной холодильник;

фен;

сигнал о сходе лавины.

Также пассажиры нередко забывали вещи для домашних любимцев - миски, комбинезоны и даже ошейники с подсветкой.

Что советуют в "Укрзализныце"

В компании призывают пассажиров внимательно проверять места перед выходом из вагона. Если же вещь все-таки потерялась, советуют обращаться к работникам вокзалов или оставлять сообщение через приложение "Укрзализныци".