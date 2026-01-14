От наушников до сабли: какие странные вещи пассажиры забывают в поездах
В украинских поездах в 2025 году пассажиры все чаще забывали личные вещи - количество обращений относительно утерянного имущества выросло более чем на 20%. Среди находок были не только телефоны или наушники, но и довольно неожиданные предметы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
По данным перевозчика, в течение 2025 года зафиксировано 20 861 обращение относительно утерянных в поездах вещей. Это на 21,6% больше, чем годом ранее.
Чаще всего забывали
В перечень самых распространенных находок в поездах вошли:
- беспроводные наушники (часто - только один);
- мобильные телефоны и зарядные устройства;
- ключи;
- очки и украшения;
- одежда.
В "Укрзализныце" отмечают, что иногда пассажиры выходили из вагона, не заметив потери, а впоследствии выяснялось, что забыт, например, ботинок. В таких случаях работники контакт-центра помогали владельцам найти друг друга.
Игрушки, животные и необычные находки
Отдельную категорию потерянных вещей составляют детские игрушки. В 2025 году 522 раза железнодорожники возвращали детям плюшевых зверей и других любимцев, которые "путешествовали" поездами без владельцев.
Среди самых необычных вещей, найденных в вагонах и на вокзалах:
- сабля;
- цветок в горшке;
- переносной холодильник;
- фен;
- сигнал о сходе лавины.
Также пассажиры нередко забывали вещи для домашних любимцев - миски, комбинезоны и даже ошейники с подсветкой.
Что советуют в "Укрзализныце"
В компании призывают пассажиров внимательно проверять места перед выходом из вагона. Если же вещь все-таки потерялась, советуют обращаться к работникам вокзалов или оставлять сообщение через приложение "Укрзализныци".
