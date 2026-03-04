Від морозів до +15: синоптики попередили про контрастну погоду сьогодні

Сьогодні, 4 березня, погода в Україні буде контрастною: вночі очікуються морози, а вдень температура підвищиться до плюсових значень. У деяких регіонах можливі мокрий сніг або дощ, а також ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Читайте також: Велика вода вже в березні: які регіони під загрозою та яку підтримку готує влада
По інформації Укргідрометцентру, сьогодні по всій країні зростатиме атмосферний тиск та поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить переважно суху погоду.
За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів буде хмарно з проясненнями та без опадів. Водночас на сході країни, а вдень і на північному сході, атмосферний фронт із північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.
Вночі через прояснення очікується слабкий мороз. Температура повітря становитиме від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу.
Вдень прогнозують 4-9 градусів тепла, у західних областях повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході - 1-6 градусів тепла.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Уночі на півночі та північному сході місцями можлива ожеледиця на дорогах.
У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість західного вітру становитиме 5-10 м/с.
У Києві вночі очікується 1-3 градуси морозу, вдень повітря прогріється до 6–8 градусів тепла.
У Київській області температура вночі коливатиметься від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень - 4-9 градусів тепла. Місцями на дорогах області можлива ожеледиця.
Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.
Також РБК-Україна пояснювало, як необхідно діяти, якщо людина провалась під лід.
А ще читайте, як врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.