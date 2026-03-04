UA

Від морозів до +15: синоптики попередили про контрастну погоду сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди на 4 березня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 4 березня, погода в Україні буде контрастною: вночі очікуються морози, а вдень температура підвищиться до плюсових значень. У деяких регіонах можливі мокрий сніг або дощ, а також ожеледиця.

Погода в Україні

По інформації Укргідрометцентру, сьогодні по всій країні зростатиме атмосферний тиск та поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить переважно суху погоду. 

За прогнозами синоптиків, у більшості регіонів буде хмарно з проясненнями та без опадів. Водночас на сході країни, а вдень і на північному сході, атмосферний фронт із північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

Вночі через прояснення очікується слабкий мороз. Температура повітря становитиме від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу.

Вдень прогнозують 4-9 градусів тепла, у західних областях повітря прогріється до 10-15 градусів тепла. Найпрохолодніше буде на сході та північному сході - 1-6 градусів тепла.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Уночі на півночі та північному сході місцями можлива ожеледиця на дорогах.

Погода у Києві 

У столиці сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. Швидкість західного вітру становитиме 5-10 м/с.

У Києві вночі очікується 1-3 градуси морозу, вдень повітря прогріється до 6–8 градусів тепла.

У Київській області температура вночі коливатиметься від 1 градуса тепла до 4 градусів морозу, вдень - 4-9 градусів тепла. Місцями на дорогах області можлива ожеледиця.

 

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі опублікували коротку кліматичну характеристику березня в Україні та поділились загальним попереднім прогнозом на перший місяць весни.

Також РБК-Україна пояснювало, як необхідно діяти, якщо людина провалась під лід.

А ще читайте, як врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому.

ГідрометцентрПогода в УкраїніПогода в Києві