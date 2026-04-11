Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Від морозів до +13: синоптики попередили про погодні контрасти сьогодні

07:00 11.04.2026 Сб
2 хв
У яких частинах України вдарять нічні морози?
aimg Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 11 квітня (Getty Images)

Сьогодні, 11 квітня, в Україні зберігатиметься холодна погода з заморозками, дощами та місцями мокрим снігом. Проте вдень очікується незначне підвищення температури повітря.

Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні майже по всій країні очікується хмарна погода з проясненнями.

Вночі на півночі, північному сході та Черкащині, а вдень у більшості областей, окрім південного заходу, місцями пройде невеликий дощ, вночі - з мокрим снігом.

Також вночі та вранці у південно-східних регіонах, а також у Чернігівській і Сумській областях можливий туман.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+6 градусів, однак на заході, півночі, а також у Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях очікуються заморозки 0-3 градусів як на ґрунті, так і місцями в повітрі. Вдень повітря прогріється до +4…+9 градусів, на півдні та південному сході - до +13 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі можливий мокрий сніг, вдень - невеликий дощ.

Температура вночі становитиме 0-2 градуси морозу, вдень - +5…+7 градусів.

Синоптики оголосили попередження про небезпечні метеорологічні явища: вночі 11 квітня у столиці та області очікуються заморозки 0-3 градусів (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

"Заморозки завдаватимуть шкоди ранньоквітучим плодовим деревам", - попередили в Укргідрометцентрі.

Фото: карта погоди в Україні на 11 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, синоптики вже озвучували прогноз погоди на Великдень та пояснювали, коли в Україну почне повертатися тепло. Зокрема, в бліцінтерв’ю для РБК-Україна Наталя Птуха розповіла, яких погодних сюрпризів очікувати на свята.

Також в Український гідрометеорологічний центр опублікували кліматичну характеристику квітня та дали попередній прогноз на другий місяць весни.

Крім того, раніше повідомлялося, що в окремих регіонах України у квітні температура місцями різко знижувалася до -10 градусів.

