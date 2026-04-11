От морозов до +13: синоптики предупредили о погодных контрастах сегодня

07:00 11.04.2026 Сб
2 мин
В каких частях Украины ударят ночные морозы?
aimg Ирина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоды на 11 апреля (Getty Images)

Сегодня, 11 апреля, в Украине сохранится холодная погода с заморозками, дождями и местами мокрым снегом. Однако днем ожидается незначительное повышение температуры воздуха.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня почти по всей стране ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью на севере, северо-востоке и Черкасской области, а днем в большинстве областей, кроме юго-запада, местами пройдет небольшой дождь, ночью - с мокрым снегом.

Также ночью и утром в юго-восточных регионах, а также в Черниговской и Сумской областях возможен туман.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, однако на западе, севере, а также в Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях ожидаются заморозки 0-3 градусов как на почве, так и местами в воздухе. Днем воздух прогреется до +4...+9 градусов, на юге и юго-востоке - до +13 градусов.

Погода в Киеве

В столице сегодня прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью возможен мокрый снег, днем - небольшой дождь.

Температура ночью составит 0-2 градуса мороза, днем - +5...+7 градусов.

Синоптики объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях: ночью 11 апреля в столице и области ожидаются заморозки 0-3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

"Заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям", - предупредили в Укргидрометцентре.

Фото: карта погоды в Украине на 11 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Напомним, синоптики уже озвучивали прогноз погоды на Пасху и объясняли, когда в Украину начнет возвращаться тепло. В частности, в блицинтервью для РБК-Украина Наталья Птуха рассказала, каких погодных сюрпризов ожидать на праздники.

Также в Украинский гидрометеорологический центр опубликовали климатическую характеристику апреля и дали предварительный прогноз на второй месяц весны.

Кроме того, ранее сообщалось, что в отдельных регионах Украины в апреле температура местами резко снижалась до -10 градусов.

