Від мінусів до потепління: яка погода буде в Україні завтра і коли може покращитись

Найближчим часом Україну накриє холодний атмосферний фронт, який принесе дощі, сильні пориви вітру та навіть нічні заморозки. Проте потім весняне тепло повернеться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Головне:
Згідно з інформацією фахівця, найближчим часом в Україні очікується зміна повітряних мас.
Вона зауважила, що на це особливо важливо зважати метеопатам, хоча "зараз знайти людину, яка не реагує на зміну погоди чи принаймні про це не пише, складнувато".
Діденко розповіла, що сьогодні-завтра (6-7 квітня) Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який принесе:
Завтра, 7 квітня, більшість території України, за словами синоптика, опиниться в тилу цього фронту.
"Тобто, зайде нова холодна повітряна маса і температура повітря знизиться вдень до +6+9 градусів", - пояснила Діденко.
Дещо тепліше у вівторок - близько +9+13 градусів за Цельсієм - буде при цьому:
В цілому по Україні переважатиме волога погода - з періодичними дощами.
Крім того, "некомфортним компонентом найближчої погоди буде сильний вітер північно-західного походження".
Завтра місцями можуть бути штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
У Києві 7 квітня очікується:
Вже 8 квітня "похолодання посунеться" і на південь, і на схід.
Впродовж 8-9 квітня є також ймовірність мокрого снігу.
"Увага! У нічні години на заході, півночі, північному сході та подекуди в центральних областях України можливі заморозки", - наголосила Діденко.
Згідно з інформацією спеціаліста, у період погодних змін у декого можливе "загострення серцево-судинних недуг, головний біль, капризи артеріального тиску, сонливість тощо".
"Адже не якась конкретна погода недружньо впливає на самопочуття, а саме різка зміна погоди", - пояснила вона.
Насамкінець Діденко повідомила, що після похолодання в Україну прийде потепління - "орієнтовно з 14-15 квітня".
