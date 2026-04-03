Від мінних пасток до вербування дітей: WSJ з'ясувало, як Іран готується до війни зі США

Підготовка Ірану почалась після рішення президента США Дональда Трампа перекинути на Близький Схід морських піхотинців та десантників. Тегеран серйозно ставиться до загрози, попри те, що Вашингтон заявляє про відсутність планів розгортати війська на місцях.

Вербування мільйонів іранців

Аналітики вважають, що Іран готується до серйозного протистояння, під час якого може завдати більших втрат армії США, ніж під час бою проти домінуючих американських та ізраїльських повітряних сил.

Крім того, Тегеран запустив мобілізацію населення. Це, зокрема, включає кампанію з вербування мільйонів іранців, включно з дітьми, що є невід'ємною частиною вшанування пам'яті мучеників.

Для цього використовують вуличні знаки та плакати, які досі є частиною повсякденного життя Ірану.

На думку експертів, зараз Іран має близько мільйона військовослужбовців, які воюють або перебувають у резерві. Близько 190 000 з них - вмотивовані бійці Корпусу вартових Ісламської революції.

Посилення оборони острова Харг

Також Іран укріплює оборону острову Харг, який є ключовим хабом для нафтового експорту. Зокрема, на острові посилять системи керованих ракет, а вздовж нього встановлять міни та міни-пастки.

На думку військових аналітиків, на островах, які Іран планує захищати, додатково прокладені тунелі. Крім того, ополчення Іраку, яке підтримується Іраном, продемонстрували ефективну роботу з дронами, що може бути ще однією загрозою для сил США.

Тегеран також погрожує збільшити кількість ударів по країнах-сусідах по Перській затоці. Через це ціни на нафту у світі можуть зрости ще більше. Серед можливих цілей Ірану - морські нафтові платформи, електростанції тощо.