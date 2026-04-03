ua en ru
Пт, 03 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп пообіцяв "без проблем" відкрити Ормузьку протоку, але є нюанс

17:25 03.04.2026 Пт
1 хв
Президент США заявив, що з часом США "легко" візьмуть під контроль іранську нафту
aimg Катерина Коваль
Фото: американський президент Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social нову заяву щодо Ормузької протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Truth Social Дональда Трампа.

Що сказав Трамп

"Маючи трохи більше часу, ми з легкістю відкриємо Ормузьку протоку, заберемо нафту та зробимо статки. Це було б "фонтаном" для світу?" - написав американський лідер.

Пост з’явився на тлі триваючої війни США та Ізраїлю проти Ірану, яка фактично закрила Ормузьку протоку для комерційного судноплавства. Раніше Трамп уже погрожував "взяти під контроль острів Харг" - головний нафтовий термінал Ірану.

Нагадаємо, заяви Трампа вже вплинули на світовий нафтовий ринок.

У четвер, 2 квітня, ціна на фізичну нафту Dated Brent перевищила позначку 140 доларів за барель, оновивши максимум з 2008 року. Трейдери стурбовані продовженням атак на Іран, і експерти прогнозують подальше зростання.

Водночас, як пише Politico, Пентагон опинився в скрутному становищі: стратегічні об’єкти для бомбардувань в Ірані майже вичерпано, але Трамп наказав бомбити ще три тижні. Тепер президент має обирати між "ганебною втечею" або ризикованою наземною операцією.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
