Від мемів з ковдрою до "сапера в ЗСУ". Хто такий Роман Насіров і в чому його підозрюють

Колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров опинився в епіцентрі чергового скандалу. Експосадовець, який є фігурантом кількох кримінальних справ, встиг кілька днів "прослужити в ЗСУ" на етапі судових дебатів.

Детально про Романа Насірова, його біографію та в чому звинувачують ексфіскала - зібрало РБК-Україна в матеріалі нижче.

Головне:

Хто такий Роман Насіров і які посади він обіймав до роботи у ДФС?

Фігурантом яких кримінальних справ є Насіров?

Як колишній голова ДФС, якого звинувачують у хабарництві, опинився "в лавах ЗСУ"?

Які є цікаві факти з життя одіозного експосадовця?

Хто такий Роман Насіров: біографія, політична кар'єра

Роман Насіров народився 3 березня 1979 року в місті Чернігів. Закінчив Чернігівський інститут економіки та управління за спеціальністю "фінанси", а також Київський економічний університет за спеціальністю "Право".

У 2003 році здобув кваліфікаційний ступінь MBA (Master of Business Administration) зі спеціальності "фінанси й міжнародний менеджмент" в Університеті Східного Лондона. Кандидат юридичних наук.

Одружений на Катерині Глімбовській з якою виховує двох синів та доньку. Дружина Романа Насірова є дочкою забудовника Олександра Глімбовського. Сам тесть Насірова також фігурує у справі про корупцію.

До приходу в політику працював у сфері інвестицій та цінних паперів. У 2013-2014 роках працював заступником голови правління Державної продовольчої зернової корпорації України.

Пізніше став членом Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, а у 2014-2015 був його головою.

Роман Насіров у 2014 році був обраний народним депутатом України VIII скликання від Блоку Петра Порошенка. За даними руху "Чесно", бувши на посаді він пропустив понад половину парламентських засідань.

В травні 2015 року його призначили головою Державної Фіскальної Служби, а відсторонили від посади у березні 2017-го у зв’язку із затриманням.

На свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави. Наприкінці січня 2018-го Насірова звільнили з посади керівника ДФС. Однак у грудні того ж року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив незаконність звільнення Романа Насірова з посади голови ДФС, але поновлюватися на посаді той відмовився.

Що відомо про справи проти Насірова

Розслідування справи Насірова почалось ще у 2017 році. Колишнього голову ДФС звинувачують у причетності до "газової справи" разом з колишнім народним депутатом Олександром Онищенком.

Обвинувачення стверджує, що Насіров видав незаконний наказ про відтермінування рентної плати за користування надрами, через що держава зазнала збитків на суму близько 2 млрд грн.

При цьому справу Онищенка почали розслідувати ще у 2015 році. За версією НАБУ, Онищенко організував схему з продажу газу ДП "Укргазвидобування" підконтрольним компаніям на фіктивних біржах за заниженими цінами. Ті ж продавали газ споживачам за цінами ринку, а працювала схема на різниці вартості - таким чином організатори заробляли, а держава отримала збитки.

Фото: Роман Насіров є фігурантом кількох кримінальних справ (Getty Images)

Як зазначають в антикорупційних органах, роль Насірова в цій схемі полягала в тому, що він дав своїм підлеглим з органів ДФС незаконну вказівку розтермінувати податкові борги ТОВ "Фірма "Хас", ТОВ "Надра Геоцентр" та ТОВ "Карпатнадраінвест" - всі три підконтрольні Онищенку.

У справі також фігурує ексголова департаменту Державної фіскальної служби Володимир Новіков. Він, імовірно, був пособником Насірова у виявлених зловживаннях.

До початку роботи ВАКС справу Насірова слухав Шевченківський райсуд Києва. У жовтні 2019 року вона потрапила до ВАКС, де досі триває її судовий розгляд. Насірову інкримінували ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 ККУ. У вересні 2023-го його звільнили від відповідальності за службове підроблення, оскільки строк давності за цією статтею вже закінчився.

Також Роман Насіров обвинувачується в отриманні рекордного хабаря 722 млн грн. Цей хабар, за версією слідства, він отримав від власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" бізнесмена Олега Бахматюка. У цій справі продовжують досліджувати докази.

Цікаві факти, що відомо про "мобілізацію" Насірова

У період затримання активно обговорювалося, що Насіров має британське громадянство (він це заперечував). Після оголошення підозри Насіров різко заявив про проблеми зі здоров’ям. Його шпиталізували до лікарні "Феофанія", а на перші судові засідання він з’являвся на каталці, накритий картатою ковдрою. Цей образ швидко став мемом у суспільстві іронічно "ковдру Насірова" згадують й досі.

Як соцмережі відреагували на

«тріумфальне поверненя Насірова», поновленого судом на посаді голови ДФСУ – у матеріалі @radiosvoboda https://t.co/REn6jj796e pic.twitter.com/pYjHGJUx2j — Схеми (@cxemu) December 11, 2018

З жовтня 2022-го Насірова заарештували. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави, яка з часом зменшувалась. Спочатку вона становила 523,2 млн грн, а до травня 2024 року - зменшилась до 55 млн грн. Після чого Насіров вийшов із СІЗО.

Судовий розгляд щодо Насірова продовжується, втім новина про те, що він буквально за крок до вироку "мобілізувався до ЗСУ", з новим подихом привернула увагу суспільства до колишнього керівника ДФС.

Так, 9 квітня 2025 року організація Transparency International Ukraine повідомила, що Насіров не прибув на засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Захист обвинуваченого експосадовця повідомив, що той мобілізувався до ЗСУ.

"Захист зазначив, що Насіров був призваний до лав ЗСУ під час мобілізації, тому не може прибути до суду. Зробив він це добровільно. Також на цій підставі захист подав клопотання про зупинення провадження", - повідомили у Transparency International Ukraine.

Сторона обвинувачення натомість заперечила проти зупинення провадження щодо Насірова, у справі якого невдовзі мали оголосити вирок. Зокрема, прокурорка зазначила, що експосадовець може брати участь у засіданнях дистанційно.

Видання "Укрінформ", яке отримало у розпорядження документ про призначення Насірова на службу, дізналося що він буде служити "сапером", а на посаду його призначили 7 квітня. Згідно з документом, оклад становить 2640 грн, але з урахуванням надбавок і премій дорівнює 19 616 грн. Підставою для зарахування Насірова стала довідка ВЛК від 30 січня 2025 року.

Однак згодом стало відомо, що в ЗСУ скасували наказ про мобілізацію Насірова й проводиться службове розслідування. Як повідомили у Військовій службі правопорядку ЗСУ, Насіров був добровільно призваний до військової частини А0139 від 7 квітня.

Стало відомо, що командир визнав наказ протиправним та скасував його. Наразі розпочато службове розслідування за цим фактом.

Вже сьогодні відбулося чергове засідання ВАКС у справі Насірова. Жодної згадки про "скасування" його "мобілізації" не було. Втім, суд продовжив йому запобіжний захід ще на 60 днів - до 10 червня 2025 року.

Згідно з рішенням суду, Насіров і надалі повинен прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Київської області без дозволу суду, носити електронний браслет та здати закордонний паспорт.