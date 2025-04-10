ЗСУ скасували мобілізацію ексголови ДФС Насірова: розпочато розслідування

У Збройних Силах України скасували наказ про мобілізацію ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють у хабарництві. Було розпочате службове розслідування щодо законності його призову.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Військової служби правопорядку у ЗСУ.

У заяві відомства вказується, що Військовою службою правопорядку у ЗСУ "проводиться службове розслідування за фактом призову на військову службу колишнього високопосадовця Романа Насірова в ході судового процесу, про що з'явилася інформація в медіа".

Також зазначається, що таке розслідування розпочате відповідно до розпорядження Головнокомандувача ЗСУ.

Як розповіли у Військовій службі правопорядку, попередньо встановлено, що солдат запасу Насіров був призваний на військову службу до лав ЗСУ під час мобілізації на особливий період.

"Призов військовозобов'язаного, який добровільно виявив бажання служити в лавах ЗС України, був здійснений за наказом по стройовій частині командира в/ч А0139 від 07.04.2025", - йдеться в публікації відомства.

Крім того, було попередньо з'ясовано, що командир "визнав наказ протиправним та скасував його".

"Матеріали розслідування за ознаками можливого перевищення повноважень будуть передані до правоохоронних органів для належної правової оцінки відповідно до чинного законодавства України", - повідомили у Військовій службі правопорядку.

Водночас у відомстві зауважили, що в/ч А0139, де проходив службу Насіров, підпорядкована Головному командному центру ЗСУ, і "її підрозділи, разом з іншими військовими частинами, беруть безпосередню участь у бойових діях протягом усіх років російсько-української війни".

"Збройні Сили України сьогодні ведуть запеклу боротьбу з ворогом за нашу свободу і незалежність - за це віддають свої життя наші герої. У Збройних Силах формується нульова толерантність до корупції. Тому будь-які дії, спрямовані на дискредитацію української армії, будуть жорстко припинятися", - наголосили у відомстві.

Судова справа щодо Насірова

Як повідомлялося раніше, колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова затримали у 2017 році за підозрою в отриманні хабара в розмірі 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка.

Колишньому чиновнику обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень. Насіров вийшов із СІЗО під заставу через кілька днів.

Нагадаємо також, у жовтні 2022 року Вищий антикорупційний суд повторно обрав запобіжний захід Насірову у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень.

У травні минулого року Насіров знову вийшов із СІЗО під заставу.

Вже 9 квітня з'явилася інформація, що Роман Насіров почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів. І що він через це не з'явився на суд.