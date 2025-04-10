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Справа Насірова: ВАКС продовжив запобіжний захід екскерівнику ДФС

Четвер 10 квітня 2025 12:36
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Справа Насірова: ВАКС продовжив запобіжний захід екскерівнику ДФС Фото: Роман Насіров, колишній керівник Державної фіскальної служби (sfs.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби (ДФС) Роману Насірову до 10 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання ВАКС.

Під час засідання суд задовольнив клопотання прокурора.

Згідно з рішенням суду, Насіров зобов'язаний:

  • не покидати межі Київської області;
  • носити електронний браслет;
  • здати закордонний паспорт.

Водночас під час засідання не було жодної згадки щодо "скасування мобілізації" Насірова.

Справа проти Насірова

Колишнього голову ДФС затримали у 2017 році за підозрою в отриманні хабаря в розмірі 722 мільйони гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Йому обрали запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 100 мільйонів гривень, але він вийшов із СІЗО вже через кілька днів.

У 2022-му ВАКС повторно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 523,2 млн гривень. Він вийшов під заставу вже у травні 2023-го.

9 квітня Насіров не з'явився на суд. Тоді ж захист заявив, що він почав служити у ЗСУ на стадії судових дебатів. Наступного дня, 10 квітня, у ЗСУ скасували наказ про його мобілізацію.

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