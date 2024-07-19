ВАКС узяв під варту тестя Насірова
Вищий антикорупційний суд арештував тестя колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йдеться про власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням посиланням на джерела в правоохоронних органах
Сьогодні Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила, що ВАКС арештував одного з фігурантів справи про хабарі Насірову в 2015-2016 роках. Як розповіли джерела РБК-Україна, йдеться саме про Глімбовського. Він, за даними слідства, допомагав Насірову легалізовувати "зароблені" гроші.
За даними САП, 19 липня суддя ВАКС підтримав позицію прокурора та змінив запобіжний захід наближеній до колишнього Голови ДФС особі. Ця особа підозрюється у легалізації частини неправомірної вигоди, що одержав Голова Державної фіскальної служби України на свою користь та на користь третіх осіб протягом 2015-2016 років.
24 червня цього року суд обрав Глімбовському запобіжний захід у вигляді 200 млн гривень застави, але він їх так і не вніс впродовж визначеного терміну. Тому прокуратура звернулась в суд з клопотанням про арешт сроком на 60 днів із заставою в 200 млн гривень і його задовольнили.
Справа Насірова
У березні 2017 року Насірова затримали детективи НАБУ за підозрою в зловживанні службовим становищем та отриманні хабаря в розмірі 722 млн гривень від бізнесмена Олега Бахматюка. Пізніше його адвокат повідомив про госпіталізацію Насірова з інфарктом, тож деякий час він проходив лікування в "Феофанії".
7 березня суд заарештував Насірова з можливістю внесення застави в 100 млн гривень, яку сплатили 16 березня, і вже 17 березня його випустили з СІЗО. Справу продовжили розглядати у ВАКС.
Усі деталі справи - у матеріалі РБК-Україна.
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