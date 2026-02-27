Від Курська до Уралу: в РФ вперше за війну оголосили масштабну тривогу

Географія тривоги

За словами Коваленка, про можливу ракетну атаку попередили владу Татарстану, Башкортостану, Чувашії, Удмуртії, а також низки областей: Самарської, Ульяновської, Пензенської, Саратовської, Оренбурзької, Свердловської, Ростовської та Курської. Крім того, сигнал небезпеки лунав у Пермському краї.

Він підкреслив безпрецедентність цієї події для країни-агресора.

"У 13 регіонах рф одночасно було оголошено ракетну небезпеку. У восьми з них це сталося вперше з початку війни", - зазначив керівник ЦПД.

Особливості інциденту

Коваленко зауважив, що більшість згаданих регіонів не є прикордонними з Україною і розташовані в глибині території РФ.

Ситуація спричинила значний резонанс, оскільки охопила величезну площу одночасно, змусивши місцеву владу реагувати на потенційну загрозу з боку Сил оборони.