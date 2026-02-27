От Курска до Урала: в РФ впервые за войну объявили масштабную тревогу

География тревоги

По словам Коваленко, о возможной ракетной атаке предупредили власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, а также ряда областей: Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской. Кроме того, сигнал опасности раздавался в Пермском крае.

Он подчеркнул беспрецедентность этого события для страны-агрессора.

"В 13 регионах рф одновременно была объявлена ракетная опасность. В восьми из них это произошло впервые с начала войны", - отметил руководитель ЦПД.

Особенности инцидента

Коваленко отметил, что большинство упомянутых регионов не являются приграничными с Украиной и расположены в глубине территории РФ.

Ситуация вызвала значительный резонанс, поскольку охватила огромную площадь одновременно, заставив местные власти реагировать на потенциальную угрозу со стороны Сил обороны.