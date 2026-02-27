RU

От Курска до Урала: в РФ впервые за войну объявили масштабную тревогу

Фото: в России объявили масштабную ракетную опасность (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В России впервые с начала полномасштабного вторжения объявили масштабную ракетную опасность, которая охватила одновременно по меньшей мере 13 регионов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.

Читайте также: Дроны атаковали химзавод в Смоленской области РФ: вспыхнул пожар

География тревоги

По словам Коваленко, о возможной ракетной атаке предупредили власти Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, а также ряда областей: Самарской, Ульяновской, Пензенской, Саратовской, Оренбургской, Свердловской, Ростовской и Курской. Кроме того, сигнал опасности раздавался в Пермском крае.

Он подчеркнул беспрецедентность этого события для страны-агрессора.

"В 13 регионах рф одновременно была объявлена ракетная опасность. В восьми из них это произошло впервые с начала войны", - отметил руководитель ЦПД.

Особенности инцидента

Коваленко отметил, что большинство упомянутых регионов не являются приграничными с Украиной и расположены в глубине территории РФ.

Ситуация вызвала значительный резонанс, поскольку охватила огромную площадь одновременно, заставив местные власти реагировать на потенциальную угрозу со стороны Сил обороны.

 

Атаки вглубь России

Напомним, в последнее время территория РФ все чаще становится объектом атак беспилотников, которые поражают цели на значительном расстоянии от фронта. В частности, дроны СБУ атаковали объекты в Татарстане на расстоянии более 1200 км от границы.

Кроме того, после успешной операции украинских спецслужб в том же Татарстане загорелась ключевая нефтеперерабатывающая установка, что нанесло значительный ущерб энергетическому сектору страны-агрессора.

Также ранее в Татарстане "неизвестные шахеды" сорвали празднование Масленицы, заставив местные власти вводить экстренные меры безопасности.

Кроме отдаленных регионов, под ударом оказываются и предприятия в центральной части РФ. Так, недавно дроны атаковали химзавод в Смоленской области, который задействован в военно-промышленном комплексе России.

