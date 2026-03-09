Від кар'єрника до збиральника грошей: які незвичні вакансії пропонують українцям у 2026-му

Читайте також про те, що Держслужба зайнятості з початку року отримала понад 83 тисячі вакансій. Найчастіше зараз шукають робітничі та торговельні спеціальності, зокрема водіїв, продавців і підсобних працівників.

Раніше ми писали про те, що понад половина українців розглядають можливість змінити роботу у 2026 році, а кожен четвертий уже має план переходу. Найбільше людей до цього мотивує потреба у вищому заробітку.