Хто такі раклісти і тамбурмажори: ТОП-5 найрідкісніших професій в Україні

Держслужба зайнятості оприлюднила список рідкісних професій, що існують у класифікаторі, але майже не зустрічаються в оголошеннях. У переліку як творчі спеціальності, так і вузькопрофільні робітничі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook .

Головне:

Творчість та дисципліна: Артист-тамбурмажор керує оркестром, а ракліст створює шедеври на тканині та фарфорі.

Артист-тамбурмажор керує оркестром, а ракліст створює шедеври на тканині та фарфорі. Складне виробництво: Гнутарі створюють витончені меблі через "варіння" дерева, а ланолінники готують основу для ваших кремів.

Гнутарі створюють витончені меблі через "варіння" дерева, а ланолінники готують основу для ваших кремів. Рідкісні кадри: Більшість цих фахівців належать до вузьких груп "кваліфікованих робітників", де досвід передається роками.

Хто ці люди та чим вони займаються

Артист-тамбурмажор. Це музикант (найчастіше барабанщик), який стоїть на чолі військового оркестру. Його головна зброя - декоративний жезл, яким він задає темп і напрямок руху всій колоні під час маршу.

Артист-тамбурмажор буквально очолює військовий оркестр (інфографіка ДСЗ)

Гнутар по дереву. Справжній "алхімік" меблевої справи. Він розпарює деревину гарячою водою або парою, доки вона не стане еластичною, а потім вигинає її на спеціальних верстатах для створення вигнутих ніжок чи спинок стільців.

Гнутар працює з виробами з дерева (інфографіка ДСЗ)

Кубівник. Хоча назва звучить загадково, це незамінний помічник на великих кухнях. Він відповідає за кип’ятіння води у величезних об'ємах, миття посуду та загальний порядок, працюючи пліч-о-пліч із кухарями.

Кубівник - це особливий працівник на кухні (інфографіка ДСЗ)

Ланолінник. Працівник косметології. Він переробляє тваринний віск з овечої вовни. Отриманий ланолін стає основою для найдорожчих мазей, кремів та фармацевтичних препаратів.

Ланолінник переробляє тваринний віск на основу для мазей (інфографіка ДСЗ)

Ракліст. Майстер візерунків. Ця людина керує машинами, що наносять кольорові малюнки на тканини або плівки. Окремий вид раклістів працює з фарфором, наносячи філігранні контури на посуд.

Ракліст відповідає за створення малюнків на тканині або плівці (інфографіка ДСЗ)

Суміжні професії: від бондарів до інкрустаторів

Служба зайнятості нагадує, що поруч із цими екзотичними назвами в класифікаторі стоять не менш цікаві фахи: бондарі (роблять бочки), ангобувальники (наносять глину на вироби) та капілярники, які видобувають цілющі речовини з рослин.