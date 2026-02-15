ua en ru
Хто такі раклісти і тамбурмажори: ТОП-5 найрідкісніших професій в Україні

Неділя 15 лютого 2026 08:36
UA EN RU
Хто такі раклісти і тамбурмажори: ТОП-5 найрідкісніших професій в Україні Які професії в Україні є найрідкіснішими (фото ілюстративне: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Держслужба зайнятості оприлюднила список рідкісних професій, що існують у класифікаторі, але майже не зустрічаються в оголошеннях. У переліку як творчі спеціальності, так і вузькопрофільні робітничі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Державної служби зайнятості у Facebook.

Читайте також: Вакансія мрії: як пожити безкоштовно на мальовничому острові серед тисяч птахів

Головне:

  • Творчість та дисципліна: Артист-тамбурмажор керує оркестром, а ракліст створює шедеври на тканині та фарфорі.
  • Складне виробництво: Гнутарі створюють витончені меблі через "варіння" дерева, а ланолінники готують основу для ваших кремів.
  • Рідкісні кадри: Більшість цих фахівців належать до вузьких груп "кваліфікованих робітників", де досвід передається роками.

Хто ці люди та чим вони займаються

Артист-тамбурмажор. Це музикант (найчастіше барабанщик), який стоїть на чолі військового оркестру. Його головна зброя - декоративний жезл, яким він задає темп і напрямок руху всій колоні під час маршу.

Можливо, це текст «ПРОФЕСЮОНАЛИ в ГАЛУЗИ МУзики АРТИСТ- тАМБУРМАЖОР KR «СОПЕЛКАР» Алла Горська opc Ця професия передбачае музиканта. Найчастише такий специал.ст бувае y в.йськових музичних колективах. Тамбурмажор першим стоΪть на ЧОί колоНИ оркестрового маршу Ta ру музикантами за допомогою специального декоративного жезла. Найчастише це барабанщик.» в стилі попартАртист-тамбурмажор буквально очолює військовий оркестр (інфографіка ДСЗ)

Гнутар по дереву. Справжній "алхімік" меблевої справи. Він розпарює деревину гарячою водою або парою, доки вона не стане еластичною, а потім вигинає її на спеціальних верстатах для створення вигнутих ніжок чи спинок стільців.

Можливо, це зображення (текст «ΚΒАЛИФИКОВАНИ РОБТНИКИ 3 НСТРУМЕНТОМ ГНУТАР "<ПРАВКАПИЛОК» <ПРАВКА ПИЛОК> Олександр Богомазов Це працивник, який виготовляе складни дерев ян. детали для мебл.в чи прикраси, як частини '. Taki майстри застосовують використовують гίдротермичну обробку, тобто високу температуру, пару чи гарячу воду для пдвищення еластичност дерева та змини Иого кольору. Пίсля цього гр згинають детал на специальних верстатах.»)Гнутар працює з виробами з дерева (інфографіка ДСЗ)

Кубівник. Хоча назва звучить загадково, це незамінний помічник на великих кухнях. Він відповідає за кип’ятіння води у величезних об'ємах, миття посуду та загальний порядок, працюючи пліч-о-пліч із кухарями.

На зображенні може бути: текст «ПИДСОБНИ РОБТНИКИ ΤΑ пРИБИРАЛЬнИки в КОНТорАх, готелях ΤΑ инших УСТАНОВАХ КуБВНИК <БИЛ "БИЛИВАЗИ> ВАЗИ> ИванМарчук IBOH Марчук Зазвичай це пίдсобний роб.тник, який працюе на KyxHi. в його обов'язки обов язКи найчастише най входять КИП'яТ.ня води, миття посуду Ta прибирання за кухарями. Ця робота в.дноситьСЯ До <<найпростиших "<най професий>>.»Кубівник - це особливий працівник на кухні (інфографіка ДСЗ)

Ланолінник. Працівник косметології. Він переробляє тваринний віск з овечої вовни. Отриманий ланолін стає основою для найдорожчих мазей, кремів та фармацевтичних препаратів.

На зображенні може бути: текст «РОБТНИКИ 3 ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГЧНОГО УСТАТКУВАННя ЛАНОЛИННИК «<ЖИНКА «ЖΙНКАЗАТУАЛЕТОМ» ЗА ТУАЛЕТОМ" Анрйде Анр.дЕТулуз-Потрек де Тулуз-Лотрек Це специалйст, який займаеться переробкою ланолину, тобто тваринного воску, яКий отримують при очищенни жиру 3 овечой вовни. Taki робитники працюють на олίежирових ОЛИЕЖ чи фармацевтичних пίдприемствах готують матер.али, ЯК NOTiM застосовуються при виробницв. кем.в, мазей та косметичних засоб..в.»Ланолінник переробляє тваринний віск на основу для мазей (інфографіка ДСЗ)

Ракліст. Майстер візерунків. Ця людина керує машинами, що наносять кольорові малюнки на тканини або плівки. Окремий вид раклістів працює з фарфором, наносячи філігранні контури на посуд.

На зображенні може бути: текст «ΚΒАЛΙФΙΚОВАНΙ РОБТНИКИ 3 НСТРУМЕНТОМ РАКЛИСТ 風品 ДИЗАЙН КОСТЮМВ до «ТАНЕЦь сеМи ПОКРИВАЛ" Олександра Екстер Це працивник текстильного чи мануфактурного виробництва. BiH керуе машинами, як наносять кольорови малюнки на тканини, трикотаж або ПЛίВКОВй матер.али. два види .в:у виробництв. текстилю та при створенн. фарфорових та фаянсових вироб.в.»Ракліст відповідає за створення малюнків на тканині або плівці (інфографіка ДСЗ)

Суміжні професії: від бондарів до інкрустаторів

Служба зайнятості нагадує, що поруч із цими екзотичними назвами в класифікаторі стоять не менш цікаві фахи: бондарі (роблять бочки), ангобувальники (наносять глину на вироби) та капілярники, які видобувають цілющі речовини з рослин.

Раніше ми писали про те, що в Україні зареєстровано 9267 професій, серед них є чимало таких, про які багато хто навіть не чув. До їх переліку, зокрема, входять аерозольник, багермейстер та виставник.

Також до рідкісних належать бататник, реолог, теріолог, фабрикатор та цілитель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Держслужба зайнятості Робота в Україні
