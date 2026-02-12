Зарплата від 30 до 50 тисяч гривень: чверть українців змінять роботу заради вищих доходів

Більше половини українців розглядають можливість змінити сферу діяльності у 2026 році, а кожен четвертий уже має конкретний план переходу. Основною мотивацією став пошук вищого заробітку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження OLX Робота.

Майже 26% українців планують змінити професію або сферу діяльності у 2026 році, ще 60% допускають таку можливість. Головна причина - бажання отримувати вищу заробітну плату.

Яку зарплату вважають прийнятною

Найбільш бажаний рівень доходу для українців - 20-30 тисяч гривень (34% опитаних). Ще 29% готові працювати за 10-20 тисяч гривень, 20% орієнтуються на 30-50 тисяч гривень, а 11% хотіли б заробляти понад 50 тисяч гривень. Лише 6% вважають прийнятним дохід до 10 тисяч гривень.

Водночас фактичні доходи більшості респондентів залишаються в нижньому та середньому діапазонах:

29% отримують 10-20 тисяч гривень;

26% - 20-30 тисяч;

18% - до 10 тисяч гривень.

Що важливо при виборі роботи

Окрім зарплати, українці звертають увагу на атмосферу в колективі - 55% назвали важливими хороші стосунки з колегами та підтримку керівництва.

Також серед ключових критеріїв:

баланс між роботою та особистим життям - 48%;

гнучкий або гібридний графік - 44%;

надійність компанії - 41%;

конкурентна зарплата - 35%;

соціальні гарантії - 29%;

офіційне працевлаштування - 28%.

Кар’єрне зростання важливе для 22% опитаних, можливість навчання за кошт компанії - для 21%. Натомість корпоративні цінності та соціальна відповідальність мають значно менший вплив на вибір роботи.

Чому хочуть змінювати професію

Серед тих, хто розглядає зміну професії, 72% назвали головною мотивацією вищий дохід. Інші причини:

вимушені обставини (війна, скорочення, закриття компанії) - 31%;

інтерес до нової сфери - 28%;

вигорання - 25%;

зміна життєвих обставин - 20%;

відсутність перспектив розвитку - 19%.

Які сфери вважають перспективними

Найперспективнішою сферою українці вважають торгівлю та продажі (55%). Далі йдуть маркетинг, реклама та PR (22%), клінінг і домашній персонал (20%).

Також серед перспективних напрямів респонденти назвали транспорт і логістику, виробництво та інженерію (по 13%), освіту (12%) та охорону здоров’я (11%).

Дослідження проведено у січні 2026 року серед 892 респондентів з різних регіонів України.