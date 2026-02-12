Зарплата від 30 до 50 тисяч гривень: чверть українців змінять роботу заради вищих доходів
Більше половини українців розглядають можливість змінити сферу діяльності у 2026 році, а кожен четвертий уже має конкретний план переходу. Основною мотивацією став пошук вищого заробітку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані дослідження OLX Робота.
Майже 26% українців планують змінити професію або сферу діяльності у 2026 році, ще 60% допускають таку можливість. Головна причина - бажання отримувати вищу заробітну плату.
Яку зарплату вважають прийнятною
Найбільш бажаний рівень доходу для українців - 20-30 тисяч гривень (34% опитаних). Ще 29% готові працювати за 10-20 тисяч гривень, 20% орієнтуються на 30-50 тисяч гривень, а 11% хотіли б заробляти понад 50 тисяч гривень. Лише 6% вважають прийнятним дохід до 10 тисяч гривень.
Водночас фактичні доходи більшості респондентів залишаються в нижньому та середньому діапазонах:
- 29% отримують 10-20 тисяч гривень;
- 26% - 20-30 тисяч;
- 18% - до 10 тисяч гривень.
Що важливо при виборі роботи
Окрім зарплати, українці звертають увагу на атмосферу в колективі - 55% назвали важливими хороші стосунки з колегами та підтримку керівництва.
Також серед ключових критеріїв:
- баланс між роботою та особистим життям - 48%;
- гнучкий або гібридний графік - 44%;
- надійність компанії - 41%;
- конкурентна зарплата - 35%;
- соціальні гарантії - 29%;
- офіційне працевлаштування - 28%.
Кар’єрне зростання важливе для 22% опитаних, можливість навчання за кошт компанії - для 21%. Натомість корпоративні цінності та соціальна відповідальність мають значно менший вплив на вибір роботи.
Чому хочуть змінювати професію
Серед тих, хто розглядає зміну професії, 72% назвали головною мотивацією вищий дохід. Інші причини:
- вимушені обставини (війна, скорочення, закриття компанії) - 31%;
- інтерес до нової сфери - 28%;
- вигорання - 25%;
- зміна життєвих обставин - 20%;
- відсутність перспектив розвитку - 19%.
Які сфери вважають перспективними
Найперспективнішою сферою українці вважають торгівлю та продажі (55%). Далі йдуть маркетинг, реклама та PR (22%), клінінг і домашній персонал (20%).
Також серед перспективних напрямів респонденти назвали транспорт і логістику, виробництво та інженерію (по 13%), освіту (12%) та охорону здоров’я (11%).
Дослідження проведено у січні 2026 року серед 892 респондентів з різних регіонів України.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні зростає попит на дистанційну роботу та гнучкий графік. Наприкінці 2025 року кількість відгуків на такі вакансії збільшилася на 13% у порівнянні з минулим роком. Найбільший інтерес зафіксовано у сфері торгівлі, будівництва та серед початківців без досвіду.
Також ми розповідали, що у 2025 році український ринок праці остаточно став "ринком кандидата". Медіанна зарплата зросла на 23% - до 25 тисяч гривень, однак дефіцит кадрів лише посилився. Найбільше подорожчала праця комплектувальників, пекарів, мулярів і менеджерів у сфері HoReCa, а кількість вакансій у Силах оборони зросла утричі.
Аналітики прогнозують, що у 2026 році компаніям доведеться ще активніше підвищувати зарплати та залучати нові категорії працівників.