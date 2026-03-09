RU

Общество Образование Деньги Изменения

От карьерщика до сборщика денег: какие необычные вакансии предлагают украинцам в 2026-м

08:15 09.03.2026 Пн
2 мин
Кто такой овоскопувальщик яиц и надо ли для этого высшее образование?
aimg Василина Копытко
ГСЗ выделила 5 редких профессий (фото иллюстративное: Freepik)

За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила украинцам более 4,6 тысячи различных профессий. Наряду с традиционными поварами и бухгалтерами, на рынке встречаются редкие вакансии, об обязанностях которых мало кто догадывается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.

Читайте также: Кто такие раклисты и тамбурмажоры: ТОП-5 самых редких профессий в Украине

Главное:

  • Объем рынка: Только в январе ГСЗ представила более 4,6 тыс. наименований профессий.
  • Лидеры спроса: Наиболее востребованными остаются повара, бухгалтеры, слесари и администраторы.
  • Экзотика: На рынке существуют вакансии копировщиков, овоскопувальщиков и клеильщиков миканитов.
  • Классификация: Большинство необычных специалистов относятся к категории простейших профессий в промышленности или сфере услуг.

Топ-5 редких профессий и что они означают

Государственная служба занятости выделила пять вакансий, названия которых могут озадачить соискателей работы:

  • Копировщик. Эта профессия до сих пор актуальна в добывающей и энергетической отраслях. Работник занимается исключительно размножением большого количества чертежей, схем и актов.
  • Овощевод яиц. Специалист, который с помощью прибора (овоскопа) просвечивает яйца перед продажей или инкубацией. Он проверяет целостность скорлупы, состояние желтка и сортирует продукт по свежести.
  • Карьерщик. Несмотря на название, этот специалист не имеет отношения к планированию карьеры. Это рабочий, который выполняет базовые задачи непосредственно в карьерах при добыче полезных ископаемых.
  • Сборщик денег. Официальное название профессии для тех, кто обслуживает торговые автоматы, игровые боксы и турникеты. В отличие от инкассаторов, они работают вне банковской сферы.
  • Клеильщик миканитов. Специалист, который создает электроизоляцию для трансформаторов и нагревателей, нанося специальный материал (миканит) на поверхности.

Что стоит знать соискателям

Большинство этих профессий не требуют специфического высшего образования и относятся к группе самых простых работ. Например, вакансия сборщика денег по классификации находится в одной группе с контролерами энергонадзора, а копировщик - рядом с грунтовщиками и формодержателями.

Читайте также о том, что Госслужба занятости с начала года получила более 83 тысяч вакансий. Чаще всего сейчас ищут рабочие и торговые специальности, в частности водителей, продавцов и подсобных работников.

Ранее мы писали о том, что более половины украинцев рассматривают возможность сменить работу в 2026 году, а каждый четвертый уже имеет план перехода. Больше всего людей к этому мотивирует потребность в более высоком заработке.

