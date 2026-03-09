От карьерщика до сборщика денег: какие необычные вакансии предлагают украинцам в 2026-м

Читайте также о том, что Госслужба занятости с начала года получила более 83 тысяч вакансий. Чаще всего сейчас ищут рабочие и торговые специальности, в частности водителей, продавцов и подсобных работников.

Ранее мы писали о том, что более половины украинцев рассматривают возможность сменить работу в 2026 году, а каждый четвертый уже имеет план перехода. Больше всего людей к этому мотивирует потребность в более высоком заработке.