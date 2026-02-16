10 найпопулярніших професій в Україні: кого шукають роботодавці у 2026 році
Держслужба зайнятості з початку року отримала понад 83 тисячі вакансій, серед яких найбільший попит зберігається на робітничі та торговельні спеціальності. Найчастіше роботодавці шукали водіїв, продавців і підсобних працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу праці.
ТОП-10 найпопулярніших вакансій
За даними Служби зайнятості, десятка професій із найбільшою кількістю вакансій виглядає так:
- Водій автотранспортних засобів - понад 3 000 вакансій
- Продавець продовольчих товарів - майже 3 000 вакансій
- Підсобний робітник - понад 2 400 вакансій
- Продавець-консультант - близько 2 200 вакансій
- Прибиральник службових приміщень - понад 2 100 вакансій
- Кухар - майже 2000 вакансій
- Бухгалтер - близько 1 800 вакансій
- Швачка - близько 1 500 вакансій
- Медична сестра (медичний брат) - майже 1 300 вакансій
- Спеціаліст державної служби чи місцевого самоврядування - близько 1 200 вакансій
Які вакансії шукають самі кандидати
Найбільш популярними серед шукачів роботи стали вакансії продавців продовольчих товарів і підсобних працівників - кожну з них шукали понад 8,200 разів. Третьою за популярністю була робота прибиральника службових приміщень - майже 4,800 запитів.
Водночас із початку року роботодавці подали ще понад 2,700 вакансій, які залишаються менш поширеними, оскільки представлені лише однією або кількома пропозиціями роботи.
Раніше повідомлялося, що в проєкті нового Трудового кодексу України вперше на законодавчому рівні передбачено детальні механізми захисту працівників від психологічного тиску та домагань на робочому місці.
Окрім прямої заборони булінгу, документ також надає співробітникам право переходити на дистанційний формат роботи, щоб уникнути конфліктних ситуацій.