От карьерщика до сборщика денег: какие необычные вакансии предлагают украинцам в 2026-м

За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила украинцам более 4,6 тысячи различных профессий. Наряду с традиционными поварами и бухгалтерами, на рынке встречаются редкие вакансии, об обязанностях которых мало кто догадывается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook .

Большинство этих профессий не требуют специфического высшего образования и относятся к группе самых простых работ. Например, вакансия сборщика денег по классификации находится в одной группе с контролерами энергонадзора, а копировщик - рядом с грунтовщиками и формодержателями.

