От карьерщика до сборщика денег: какие необычные вакансии предлагают украинцам в 2026-м
За первый месяц 2026 года Государственная служба занятости предложила украинцам более 4,6 тысячи различных профессий. Наряду с традиционными поварами и бухгалтерами, на рынке встречаются редкие вакансии, об обязанностях которых мало кто догадывается.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Государственной службы занятости в Facebook.
Главное:
- Объем рынка: Только в январе ГСЗ представила более 4,6 тыс. наименований профессий.
- Лидеры спроса: Наиболее востребованными остаются повара, бухгалтеры, слесари и администраторы.
- Экзотика: На рынке существуют вакансии копировщиков, овоскопувальщиков и клеильщиков миканитов.
- Классификация: Большинство необычных специалистов относятся к категории простейших профессий в промышленности или сфере услуг.
Топ-5 редких профессий и что они означают
Государственная служба занятости выделила пять вакансий, названия которых могут озадачить соискателей работы:
- Копировщик. Эта профессия до сих пор актуальна в добывающей и энергетической отраслях. Работник занимается исключительно размножением большого количества чертежей, схем и актов.
- Овощевод яиц. Специалист, который с помощью прибора (овоскопа) просвечивает яйца перед продажей или инкубацией. Он проверяет целостность скорлупы, состояние желтка и сортирует продукт по свежести.
- Карьерщик. Несмотря на название, этот специалист не имеет отношения к планированию карьеры. Это рабочий, который выполняет базовые задачи непосредственно в карьерах при добыче полезных ископаемых.
- Сборщик денег. Официальное название профессии для тех, кто обслуживает торговые автоматы, игровые боксы и турникеты. В отличие от инкассаторов, они работают вне банковской сферы.
- Клеильщик миканитов. Специалист, который создает электроизоляцию для трансформаторов и нагревателей, нанося специальный материал (миканит) на поверхности.
Что стоит знать соискателям
Большинство этих профессий не требуют специфического высшего образования и относятся к группе самых простых работ. Например, вакансия сборщика денег по классификации находится в одной группе с контролерами энергонадзора, а копировщик - рядом с грунтовщиками и формодержателями.
