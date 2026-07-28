Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)

Погода впродовж 29 липня може принести мешканцям деяких областей України неприємні "сюрпризи" - від дощів і гроз до пожежної небезпеки.
Докладніше про прогноз на середу та поради ДСНС, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж середи, 29 липня, тиск в Україні зростатиме.
Уточнюється, що поле високого тиску забезпечить погоду без опадів у більшості областей.
Тим часом дощі різної інтенсивності - через холодний атмосферний фронт - ймовірні:
Вночі в Луганській та Донецькій областях - місцями значні дощі.
Згідно з попередженням фахівців УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища 29 липня ймовірні:
Йдеться про грози.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Попередження про пожежну небезпеку в Україні впродовж 29-30 липня спеціалісти Укргідрометцентру оголосили:
Уточнюється, що саме там у цей період переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
В цілому погода впродовж 29 липня, за даними Українського гідрометеорологічного центру, очікується з мінливою хмарністю.
На висотах до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу.
Це зумовить і відповідну температуру:
З огляду на прогнозовані погодні умови, у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали про основні правила поведінки під час грози:
"Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - підсумували у ДСНС.
Нагадаємо, раніше синоптики спростували поширену в мережі інформацію щодо буцімто аномальних температур в Україні в серпні.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
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