Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)

Головне: Мінлива хмарність : 29 липня в більшості областей України переважатиме поле високого тиску (суха погода).

: 29 липня в більшості областей України переважатиме поле високого тиску (суха погода). Опади різної інтенсивності : через холодний атмосферний фронт на сході та північному сході ймовірні дощі (вночі в Луганській та Донецькій областях - значні дощі).

: через холодний атмосферний фронт на сході та північному сході ймовірні дощі (вночі в Луганській та Донецькій областях - значні дощі). Грози : небезпечні метеорологічні явища можуть бути у східних і Сумській областях (там оголошено I рівень небезпечності, жовтий).

: небезпечні метеорологічні явища можуть бути у східних і Сумській областях (там оголошено I рівень небезпечності, жовтий). Пожежна небезпека : надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях та в Криму.

: надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях та в Криму. Температура: до України надходитиме прохолодна повітряна маса, тому вдень прогнозують близько +21...+26°С (вночі +10...+15°С, а на півдні та південному сході - до +18°С).

Де ймовірні небезпечні метеорологічні явища

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж середи, 29 липня, тиск в Україні зростатиме.

Уточнюється, що поле високого тиску забезпечить погоду без опадів у більшості областей.

Тим часом дощі різної інтенсивності - через холодний атмосферний фронт - ймовірні:

на сході;

на північному сході.

Вночі в Луганській та Донецькій областях - місцями значні дощі.

Згідно з попередженням фахівців УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища 29 липня ймовірні:

у східних областях;

у Сумській області.

Йдеться про грози.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Де оголосили попередження про пожежну небезпеку

Попередження про пожежну небезпеку в Україні впродовж 29-30 липня спеціалісти Укргідрометцентру оголосили:

у Тернопільській області;

у Хмельницькій області;

у Чернівецькій області;

у Вінницькій області;

у Житомирській області;

у Київській області;

у Чернігівській області;

у Херсонській області;

у Криму.

Уточнюється, що саме там у цей період переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку 29-30 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати при цьому від температури повітря

В цілому погода впродовж 29 липня, за даними Українського гідрометеорологічного центру, очікується з мінливою хмарністю.

На висотах до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу.

Це зумовить і відповідну температуру:

вночі по Україні - близько +10...+15°С;

вночі на півдні та південному сході - до +18°С;

вдень +21...+26°С.

Прогноз погоди в Україні на 29 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що радять українцям рятувальники

З огляду на прогнозовані погодні умови, у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали про основні правила поведінки під час грози:

не ховатись під поодинокими деревами;

уникати металевих конструкцій.

"Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - підсумували у ДСНС.