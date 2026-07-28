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Від гроз до пожеж: яким областям готуватись до небезпечної погоди завтра (карта)

16:58 28.07.2026 Вт
3 хв
Місцями синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки
aimg Ірина Костенко
Погода завтра місцями готує "сюрпризи" (фото ілюстративне: Getty Images)

Погода впродовж 29 липня може принести мешканцям деяких областей України неприємні "сюрпризи" - від дощів і гроз до пожежної небезпеки.

Докладніше про прогноз на середу та поради ДСНС, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Мінлива хмарність: 29 липня в більшості областей України переважатиме поле високого тиску (суха погода).
  • Опади різної інтенсивності: через холодний атмосферний фронт на сході та північному сході ймовірні дощі (вночі в Луганській та Донецькій областях - значні дощі).
  • Грози: небезпечні метеорологічні явища можуть бути у східних і Сумській областях (там оголошено I рівень небезпечності, жовтий).
  • Пожежна небезпека: надзвичайний рівень пожежної небезпеки переважатиме у Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Херсонській областях та в Криму.
  • Температура: до України надходитиме прохолодна повітряна маса, тому вдень прогнозують близько +21...+26°С (вночі +10...+15°С, а на півдні та південному сході - до +18°С).

Де ймовірні небезпечні метеорологічні явища

Синоптики Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж середи, 29 липня, тиск в Україні зростатиме.

Уточнюється, що поле високого тиску забезпечить погоду без опадів у більшості областей.

Тим часом дощі різної інтенсивності - через холодний атмосферний фронт - ймовірні:

  • на сході;
  • на північному сході.

Вночі в Луганській та Донецькій областях - місцями значні дощі.

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Згідно з попередженням фахівців УкрГМЦ, небезпечні метеорологічні явища 29 липня ймовірні:

  • у східних областях;
  • у Сумській області.

Йдеться про грози.

"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 29 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Повідомляється також, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Де оголосили попередження про пожежну небезпеку

Попередження про пожежну небезпеку в Україні впродовж 29-30 липня спеціалісти Укргідрометцентру оголосили:

  • у Тернопільській області;
  • у Хмельницькій області;
  • у Чернівецькій області;
  • у Вінницькій області;
  • у Житомирській області;
  • у Київській області;
  • у Чернігівській області;
  • у Херсонській області;
  • у Криму.

Уточнюється, що саме там у цей період переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку 29-30 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Чого чекати при цьому від температури повітря

В цілому погода впродовж 29 липня, за даними Українського гідрометеорологічного центру, очікується з мінливою хмарністю.

На висотах до України надходитиме прохолодна повітряна маса з північного заходу.

Це зумовить і відповідну температуру:

  • вночі по Україні - близько +10...+15°С;
  • вночі на півдні та південному сході - до +18°С;
  • вдень +21...+26°С.

Прогноз погоди в Україні на 29 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що радять українцям рятувальники

З огляду на прогнозовані погодні умови, у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагадали про основні правила поведінки під час грози:

  • не ховатись під поодинокими деревами;
  • уникати металевих конструкцій.

"Бережіть себе та дотримуйтеся правил безпеки", - підсумували у ДСНС.

Нагадаємо, раніше синоптики спростували поширену в мережі інформацію щодо буцімто аномальних температур в Україні в серпні.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр іноді "бреше" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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