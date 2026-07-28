От гроз до пожаров: каким областям готовиться к опасной погоде завтра (карта)

Погода в течение 29 июля может преподнести жителям некоторых областей Украины неприятные "сюрпризы" - от дождей и гроз до пожарной опасности.
Подробнее о прогнозе на среду и советах ГСЧС, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Синоптики Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в среду, 29 июля, давление в Украине будет расти.
Уточняется, что поле высокого давления обеспечит погоду без осадков в большинстве областей.
Между тем дожди разной интенсивности - из-за холодного атмосферного фронта - вероятны:
Ночью в Луганской и Донецкой областях - местами сильные дожди.
Согласно предупреждению специалистов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления 29 июля вероятны:
Речь идет о грозах.
"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Сообщается также, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Предупреждение о пожарной опасности в Украине 29-30 июля специалисты Укргидрометцентра объявили:
Уточняется, что именно там в этот период будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В целом погода на протяжении 29 июля, по данным Украинского гидрометеорологического центра, ожидается с переменной облачностью.
На высотах в Украину будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада.
Это обусловит и соответствующую температуру:
Учитывая прогнозируемые погодные условия, в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили об основных правилах поведения во время грозы:
"Берегите себя и соблюдайте правила безопасности", - подытожили в ГСЧС.
Напомним, ранее синоптики опровергли распространенную в сети информацию о якобы аномальных температурах в Украине в августе.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр иногда "врет" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
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