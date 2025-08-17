Від Дніпра до маленьких приток: чому хворіють річки в Україні

Україні лише 57% природних водойм та 37% істотно змінених річок і озер мають добрий екологічний стан. Однак усі річки стикаються з різними "хворобами".
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла керівниця напряму "Вода" WWF-Україна, кандидатка географічних наук Оксана Коноваленко.
За її словами, всі українські річки - від Дніпра і Дністра до дрібних приток - страждають від забруднення органічними речовинами, біогенними елементами, небезпечними сполуками та пластиком, а також від гідроморфологічних змін і наслідків війни. Зміна клімату поглиблює проблему, спричиняючи посухи, повені та зниження рівня води.
Малі річки є найбільш вразливими, оскільки відчувають сильний тиск від місцевих громад і мають менше шансів на відновлення. При цьому, за останні роки державний моніторинг не фіксує ні суттєвого погіршення, ні покращення ситуації.
Експертка наголошує, що без змін у господарській діяльності - від обмеження використання добрив до модернізації очисних споруд - передумов для покращення стану річок немає.
Раніше РБК-Україна писало, що у першій половині липня Укргідрометцентр зафіксував різку нерівномірність водності річок України: в окремих регіонах вона перевищує норму, а в інших - близька до критично низьких показників або досягла маловоддя. Найгірша ситуація - на Південному Бузі, його притоці Синюха, а також на Тетереві, Ворсклі, Уборті та Росі, де рівень води становить менш ніж 20% норми, що загрожує екосистемам і водозабезпеченню.
Також ми розповідали, чому небезпечно пити воду з річок чи інших природних джерел без очищення. У ній можуть бути бактерії, віруси, паразити та хімічні забруднювачі, що спричиняють інфекції, отруєння та навіть хронічні хвороби. Експерти радять перед споживанням таку воду кип’ятити, фільтрувати чи дезінфікувати, а також уникати контакту зі забрудненими водоймами.