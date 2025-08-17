От Днепра до маленьких притоков: почему болеют реки в Украине

Чем "болеют" реки в Украине

По ее словам, все украинские реки - от Днепра и Днестра до мелких притоков - страдают от загрязнения органическими веществами, биогенными элементами, опасными соединениями и пластиком, а также от гидроморфологических изменений и последствий войны. Изменение климата усугубляет проблему, вызывая засухи, наводнения и снижение уровня воды.

Малые реки являются наиболее уязвимыми, поскольку испытывают сильное давление от местных общин и имеют меньше шансов на восстановление. При этом, за последние годы государственный мониторинг не фиксирует ни существенного ухудшения, ни улучшения ситуации.

Что может изменить ситуацию

Эксперт отмечает, что без изменений в хозяйственной деятельности - от ограничения использования удобрений до модернизации очистных сооружений - предпосылок для улучшения состояния рек нет.