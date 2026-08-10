ua en ru
Пн, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Від "Дії" до "Мрії": де працюватиме українська ШІ-модель "Сяйво"

17:19 10.08.2026 Пн
2 хв
LLM буде корисна бізнесу, розробникам і дослідникам
aimg Ольга Завада
Від "Дії" до "Мрії": де працюватиме українська ШІ-модель "Сяйво" Мінцифра озвучила нові дати запуску "Сяйва" (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

В Україні створюють власну LLM (велику мовну модель) "Сяйво". Тестову версію планують завершити до кінця 2026 року, а вже в січні 2027-го відкрити її для користувачів і розробників.

Про це інформує РБК-Україна, посилаючись на очільницю Мінцифри Оксану Ферчук в інтерв'ю для DOU.

Технічні деталі та підготовка датасетів

Національну мовну модель будують на базі Gemma 3 від Google, адаптуючи її під українську мову, локальний контекст та історико-культурні особливості.

"Київстар" відповідає за технічну інфраструктуру, фінансування та організаційні процеси.

Основним викликом проєкту є створення національного корпусу даних. Наразі команда збирає та верифікує інформацію з приблизно 90 державних установ, наукових закладів, медіа та університетів:

Історичні та державні архіви - Укрдержархів вже надав понад 10 ТБ матеріалів (історичні документи, державні акти та наукові праці), частина з яких потребує оцифрування з паперових носіїв.

Адаптація токенізатора - розробники оптимізують токенізатор для коректної та швидкої обробки української мови.

Юридичний фреймворк - напрацьовуються чіткі правила використання даних та захисту інтелектуальної власності.

Читайте більше: Голосовий помічник у Дія.AI: Мінцифра запустила нову ШІ-функцію

Система оцінювання та багатоетапне тестування

Для перевірки якості роботи ШІ-моделі сформовано спеціальний експертний комітет із понад 70 фахівців, які оцінюють "Сяйво" за чотирма напрямами:

  • мовознавчим,
  • культурно-історичним,
  • етико-правовим,
  • науково-технічним.

Українську LLM тестують за кількома критеріями:

Точність мови та контекст - глибина розуміння української культури та історії.

Безпека - стійкість до галюцинацій, дезінформації, упереджень та відсутність дискримінаційних відповідей.

Порівняльний аналіз - автоматичні бенчмарки та порівняння з іншими світовими LLM у міжнародних рейтингах.

Зазначається, що у червні 2025 року маломасштабний експериментальний прототип "Сяйва" успішно пройшов етапи pre-training, supervised fine-tuning, а також закритого бета-тестування та перевірки архітектури.

Більше цікавого: В Україні запустять пошук людей по фото: як працюватиме нова біометрична система МВС

Open Source та інтеграція у державні сервіси

Після завершення тестування та передачі проєкту державі, базову версію "Сяйва" та створені під час розробки українські датасети планують опублікувати у відкритому доступі (open source).

Розробники, бізнес та науковці отримають технічний пайплайн для донавчання моделі під власні продукти.

У державному секторі "Сяйво" стане основою для майбутніх сервісів - зокрема "Дія AI", освітнього асистента у застосунку "Мрія", а також інструментів для аналізу законодавства.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мінцифра Штучний інтелект Дія
Новини
На Київщині готують нові правила безпеки для АЗС
На Київщині готують нові правила безпеки для АЗС
Аналітика
"Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів