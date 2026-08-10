ua en ru
Пн, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

ШІ в "Дії" зможе сам платити штрафи: які ще рішення готують для українців

11:11 10.08.2026 Пн
3 хв
Що зміниться для користувачів та чи є ризики?
aimg Ольга Завада
ШІ в "Дії" зможе сам платити штрафи: які ще рішення готують для українців ШІ-асистент у "Дії" отримає голосовий режим (фото: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

ШІ-асистент у Дії вже надав послуги понад 6,5 мільйонам користувачів. Тепер його хочуть перетворити на єдине вікно для отримання всіх державних послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Chief AI Officer у WINWIN AI Center of Excellence Романа Кислого для The Page.

Найпопулярніші послуги у "Дії" та майбутні автоплатежі

Кислий відзначив, що найпопулярнішою функцією серед користувачів є сплата штрафів. Також високий попит мають запити на витяги про місце проживання та довідки про доходи.

Наразі процедура сплати штрафів є стандартною: ШІ лише перевіряє наявність заборгованості, після чого користувач самостійно проводить транзакцію. Проте у майбутньому команда планує впровадити так звані агентивні платежі (agentic payments).

Головні деталі майбутніх автоплатежів:

Автоматичне списання - користувач зможе надати асистенту команду автоматично сплачувати дрібні штрафи (наприклад, до 200 гривень) одразу після їх появи.

Міжнародне співробітництво - реалізацію технології обговорюють із платіжними системами Visa та Mastercard, які вже випробували подібні сервіси в інших країнах.

Ширше застосування - у майбутньому ШІ зможе самостійно бронювати та купувати квитки або замовляти інші сервіси без попереднього заходження користувача в систему.

Читайте більше: Голосовий помічник у Дія.AI: Мінцифра запустила нову ШІ-функцію

Голосовий режим та концепція Agentic State

Голосовий асистент, який уже працює на порталі "Дія", функціонально повністю дублює текстову версію, підтримує спілкування голосом і текстовий формат одночасно та вміє обробляти суржик.

До кінця 2026 року цей режим планується запустити і в мобільному застосунку.

Розробники наголошують, що концепція Agentic State не передбачає повної заміни людини штучним інтелектом.

Чому?

Безпека та верифікація - ШІ-агенти не мають юридичних прав і свобод, тому не можуть ухвалювати рішення без відома людини.

Асистент зможе зібрати необхідні довідки чи підготувати документи (наприклад, для зарахування дитини у садок), але фінальний підпис або підтвердження завжди залишатиметься за громадянином.

Зміна ролі працівників - Кислий запевняє, що впровадження ШІ не призведе до звільнень чиновників або працівників підтримки.

Наприклад, у службі підтримки "Дії" після закриття штучним інтелектом близько 95 відсотків запитів працівники перекваліфікувалися у ШІ-тренерів. Зараз також розробляється спеціальний помічник для операторів ЦНАП.

Паралельно в Україні триває робота над законопроєктом про регулювання ШІ-агентів. Документ визначатиме авторські права на дані для навчання та узгоджуватиметься з європейським регламентом EU AI Act.

Кислий підкреслив: створення власної вітчизняної мовної моделі (LLM) розглядається як важливий елемент цифрового суверенітету держави.

Ще більше цікавого:

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Мінцифра Штучний інтелект Дія
Новини
Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР
Скільки крилатих ракет та балістики зараз виробляє РФ: дані ГУР
Аналітика
"Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів