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От "Дії" до "Мрії": где будет работать украинская ИИ-модель "Сяйво"

17:19 10.08.2026 Пн
2 мин
LLM будет полезна бизнесу, разработчикам и исследователям
aimg Ольга Завада
От "Дії" до "Мрії": где будет работать украинская ИИ-модель "Сяйво" Минцифра озвучила новые даты запуска "Сяйва" (фото: Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Украине создают собственную LLM (большую языковую модель) "Сяйво". Тестовую версию планируют завершить к концу 2026 года, а уже в январе 2027 года открыть ее для пользователей и разработчиков.

Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на главу Минцифры Оксану Ферчук в интервью для DOU.

Технические детали и подготовка датасетов

Национальная языковая модель строится на базе Gemma 3 от Google, адаптируя ее под украинский язык, локальный контекст и историко-культурные особенности.

"Киевстар" отвечает за техническую инфраструктуру, финансирование и организационные процессы.

Основным вызовом проекта является создание национального корпуса данных. В настоящее время команда собирает и верифицирует информацию из примерно 90 государственных учреждений, научных заведений, медиа и университетов.

Исторические и государственные архивы - Укргосархив уже предоставил более 10 ТВ материалов (исторические документы, государственные акты и научные труды), часть из которых требует оцифровки с бумажных носителей.

Адаптация токенизатора - разработчики оптимизируют токенизатор для корректной и быстрой обработки украинского языка.

Юридический фреймворк - нарабатываются четкие правила использования данных и защиты интеллектуальной собственности.

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Система оценки и многоэтапное тестирование

Для проверки качества работы ИИ-модели сформирован специальный экспертный комитет из более 70 специалистов, оценивающих "Сяйво" по четырем направлениям:

  • языковедческим,
  • культурно-историческим,
  • этико-правовым,
  • научно-техническим.

Украинский LLM тестируют по нескольким критериям:

Точность языка и контекст - глубина понимания украинской культуры и истории.

Безопасность - устойчивость к галлюцинациям, дезинформации, предубеждениям и отсутствие дискриминационных ответов.

Сравнительный анализ - автоматические бенчмарки и сравнения с другими мировыми LLM в международных рейтингах.

В июне 2025 года маломасштабный экспериментальный прототип "Сяйва" успешно прошел этапы pre-training, supervised fine-tuning и закрытого бета-тестирования для проверки архитектуры.

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Open Source и интеграция в государственные сервисы

После завершения тестирования и передачи проекта государству базовую версию "Сяйва" и созданные при разработке украинские датасеты планируют опубликовать в открытом доступе (open source).

Разработчики, бизнес и ученые получат технический пайплайн для обучения модели под собственные продукты.

В государственном секторе "Сяво" станет основой для будущих сервисов - в частности "Дія AI", образовательного ассистента в приложении "Мрія", а также инструментов для анализа законодательства.

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