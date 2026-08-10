От "Дії" до "Мрії": где будет работать украинская ИИ-модель "Сяйво"
В Украине создают собственную LLM (большую языковую модель) "Сяйво". Тестовую версию планируют завершить к концу 2026 года, а уже в январе 2027 года открыть ее для пользователей и разработчиков.
Об этом информирует РБК-Украина, ссылаясь на главу Минцифры Оксану Ферчук в интервью для DOU.
Технические детали и подготовка датасетов
Национальная языковая модель строится на базе Gemma 3 от Google, адаптируя ее под украинский язык, локальный контекст и историко-культурные особенности.
"Киевстар" отвечает за техническую инфраструктуру, финансирование и организационные процессы.
Основным вызовом проекта является создание национального корпуса данных. В настоящее время команда собирает и верифицирует информацию из примерно 90 государственных учреждений, научных заведений, медиа и университетов.
Исторические и государственные архивы - Укргосархив уже предоставил более 10 ТВ материалов (исторические документы, государственные акты и научные труды), часть из которых требует оцифровки с бумажных носителей.
Адаптация токенизатора - разработчики оптимизируют токенизатор для корректной и быстрой обработки украинского языка.
Юридический фреймворк - нарабатываются четкие правила использования данных и защиты интеллектуальной собственности.
Система оценки и многоэтапное тестирование
Для проверки качества работы ИИ-модели сформирован специальный экспертный комитет из более 70 специалистов, оценивающих "Сяйво" по четырем направлениям:
- языковедческим,
- культурно-историческим,
- этико-правовым,
- научно-техническим.
Украинский LLM тестируют по нескольким критериям:
Точность языка и контекст - глубина понимания украинской культуры и истории.
Безопасность - устойчивость к галлюцинациям, дезинформации, предубеждениям и отсутствие дискриминационных ответов.
Сравнительный анализ - автоматические бенчмарки и сравнения с другими мировыми LLM в международных рейтингах.
В июне 2025 года маломасштабный экспериментальный прототип "Сяйва" успешно прошел этапы pre-training, supervised fine-tuning и закрытого бета-тестирования для проверки архитектуры.
Open Source и интеграция в государственные сервисы
После завершения тестирования и передачи проекта государству базовую версию "Сяйва" и созданные при разработке украинские датасеты планируют опубликовать в открытом доступе (open source).
Разработчики, бизнес и ученые получат технический пайплайн для обучения модели под собственные продукты.
В государственном секторе "Сяво" станет основой для будущих сервисов - в частности "Дія AI", образовательного ассистента в приложении "Мрія", а также инструментов для анализа законодательства.