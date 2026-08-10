ua en ru
Пн, 10 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

На Київщині готують нові правила безпеки для АЗС

16:57 10.08.2026 Пн
1 хв
Що невдовзі зміниться на заправках для пересічних українців?
aimg Анастасія Никончук
На Київщині готують нові правила безпеки для АЗС Ілюстративне фото: АЗС після обстрілу (GettyImages)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На Київщині планують посилити безпеку АЗС. У регіоні хочуть запровадити автоматичне сповіщення про тривогу, оновити протоколи для персоналу та покращити доступ до укриттів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської ОВА Тимура Ткаченка у мережі Telegram.

Що змінять на АЗС

За підсумками зустрічі визначили подальші кроки для підвищення безпеки працівників та відвідувачів заправок з урахуванням викликів, пов'язаних із війною.

Насамперед йдеться про впровадження автоматизованих систем оповіщення та протоколів дій співробітників АЗС після отримання сигналу повітряної тривоги.

Окремо учасники обговорили проблему кинутих автомобілів на теренах заправок.

Такі машини захаращують шляхи евакуації, ускладнюють доступ до гідрантів та заважають проїзду спецтехніки.

Конкретні рішення щодо цього питання планують винести на наступне засідання Ради оборони Київщини.

Де з'являться укриття

Ще одним напрямком стане облаштування укриттів біля АЗС, які розташовані на значній відстані від існуючих захисних споруд.

Ткаченко наголосив на необхідності посилити роботу в цьому напрямку та продовжити взаємодію між усіма відповідальними сторонами.

Нагадаємо, що Росія помітно збільшила кількість ударів по українських автозаправних станціях, що, за оцінками експертів, насамперед спрямоване на психологічний тиск на громадянське населення, а не на спробу порушити постачання українських військових паливом.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Київ АЗС Служба безпеки України
Новини
Росія планує випускати по Україні 200 балістичних ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Росія планує випускати по Україні 200 балістичних ракет за одну атаку, - "Мадяр"
Аналітика
"Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Москва палала двічі": що стоїть за рекордними ударами українських дронів