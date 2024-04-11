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Від Crotale до Patriot. Євлаш розповів, що потрібно Україні для ешелонованої системи ППО

Четвер 11 квітня 2024 15:50
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Від Crotale до Patriot. Євлаш розповів, що потрібно Україні для ешелонованої системи ППО Фото: Ілля Євлаш, речник Повітряних сил ЗСУ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Для міцного захисту від ворожих ударів необхідно розбудувати ешелоновану систему протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Іллю Євлаша під час брифінгу.

Як пояснив Євлаш, ешелонована система ППО включає засоби протиповітряної оборони малого, середнього й великого радіуса дії при підтримці авіації.

Серед комплексів малого радіуса дії, які є переважно ППО Сухопутних військ:

  • Crotale, Avenger, Gepard;
  • установки Skynex про передачу яких раніше вже йшла мова.

Серед комплексів середнього радіуса дії є IRIS-T, NASAMS й інші системи, які дозволяють прикривати міста й знищувати ракети й дрони, які летять на житлові квартали, райони чи об’єкти енергетики.

"Та великого радіуса дії такі як SAMP/T та Patriot", - додав Євлаш.

Водночас речник зауважив, що американська ЗРК Patriot сьогодні є найефективнішою.

ППО в Україні

Наприкінці лютого президент Володимир Зеленський заявляв, що передача Україні десяти ЗРК Patriot кардинально вплинула б на ситуацію у війні з Росією. Зокрема він відзначав, що для повного закриття неба потрібні 25 систем по 6-8 батарей в кожній.

Вже 4 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що Німеччина ініціює негайний пошук усіх наявних не лише в союзників, а й узагалі у світі батарей Patriot та інших систем ППО для того, щоб передати їх Україні.

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