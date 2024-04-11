От Crotale до Patriot. Евлаш рассказал, что нужно Украине для эшелонированной системы ПВО
Для прочной защиты от вражеских ударов необходимо перестроить эшелонированную систему противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша во время брифинга.
Как пояснил Евлаш, эшелонированная система ПВО включает средства противовоздушной обороны малого, среднего и большого радиуса действия при поддержке авиации.
Среди комплексов малого радиуса действия, которые являются преимущественно ПВО Сухопутных войск:
- Crotale, Avenger, Gepard;
- установки Skynex о передаче которых ранее уже шла речь.
Среди комплексов среднего радиуса действия есть IRIS-T, NASAMS и другие системы, которые позволяют прикрывать города и уничтожать ракеты и дроны, которые летят на жилые кварталы, районы или объекты энергетики.
"И большого радиуса действия такие как SAMP/T и Patriot", - добавил Евлаш.
В то же время спикер отметил, что американская ЗРК Patriot сегодня является самой эффективной.
ПВО в Украине
В конце февраля президент Владимир Зеленский заявлял, что передача Украине десяти ЗРК Patriot кардинально повлияла бы на ситуацию в войне с Россией. В частности он отмечал, что для полного закрытия неба нужны 25 систем по 6-8 батарей в каждой.
Уже 4 апреля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что Германия инициирует немедленный поиск всех имеющихся не только у союзников, но и вообще в мире батарей Patriot и других систем ПВО для того, чтобы передать их Украине.
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