Від брехні до азартних ігор на гроші: як інтернет змінює поведінку українських школярів

Сьогодні інтернет - не лише джерело знань чи розваг. Це також і небезпечний "інструмент", який може суттєво впливати на поведінку підростаючого покоління та формувати небезпечні звички.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати Національного дослідження щодо онлайн-безпеки дітей в Україні.
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Ключові результати проведеного агенцією Sense Research дослідження свідчать про те, що за останній рік на небажаний або дискомфортний контент в інтернеті не натрапляли лише 25,4% школярів.
Причому старші діти стикаються з ним частіше за молодших.
Аналіз досвіду школярів щодо ризикованих ситуацій в онлайн-середовищі показав, що значна частина дітей стикалася в інтернеті з різними формами потенційно небезпечної взаємодії.
Крім того, частина школярів впродовж останнього року була залучена до різних форм ризикованої онлайн-взаємодії (хоча поширеність окремих практик суттєво відрізняється залежно від їхнього характеру).
Один із ризиків для підростаючого покоління - формування звички ділитися неправдивою інформацією.
Так, більше половини школярів (56,4%) під час опитування визнали, що надавали неправдиву інформацію про свій вік хоча б в одному місці в інтернеті.
Найчастіше діти робили це:
35,1% школярів за останній рік чинили булінг відносно своїх однолітків.
Найбільш поширені форми:
"А майже кожен 15-й опитаний школяр вчиняв насильство щодо інших", - констатували автори дослідження.
Крім того, близько 6% дітей повідомили про досвід операцій із криптовалютою (за останній рік).
3,9% опитаних дітей розповіли, що грали в азартні ігри онлайн на гроші.
3,3% школярів використовували проти інших штучний інтелект (ШІ).
Насамкінець 2,8% школярів запрошували інших дітей взяти участь у небезпечному онлайн-челенджі або грі.
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