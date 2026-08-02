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От лжи до азартных игр на деньги: как интернет меняет поведение украинских школьников

09:26 02.08.2026 Вс
3 мин
С нежелательным или дискомфортным контентом сталкивается большинство молодых украинцев
aimg Ирина Костенко
Онлайн-взаимодействие может быть рискованным и даже опасным для детей (фото иллюстративное: Getty Images)

Сегодня интернет - не только источник знаний или развлечений. Это также и опасный "инструмент", который может существенно влиять на поведение подрастающего поколения и формировать опасные привычки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.

Главное:

  • Масштаб проблемы: за последний год лишь 25,4% украинских школьников не сталкивались в интернете с нежелательным или дискомфортным контентом, причем старшие дети попадают в такие ситуации чаще.
  • "Фейковый" возраст: более половины детей (56,4%) указывали ложную информацию о своем возрасте в интернете - чаще всего в играх (36,6%), соцсетях (32,5%) и при создании электронной почты.
  • Буллинг и агрессия: 35,1% школьников в течение года совершали буллинг в отношении сверстников (игнорирование, оскорбления, хейт в чатах), почти каждый 15-й совершал насилие.
  • Новые риски: среди опасных онлайн-практик зафиксированы операции с криптовалютой (около 6%), азартные игры на деньги (3,9%), злоупотребление ИИ против других (3,3%) и вовлечение в опасные челленджи (2,8%).

Рискованные действия украинских школьников в интернете

Ключевые результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что за последний год на нежелательный или дискомфортный контент в интернете не натыкались лишь 25,4% школьников.

Причем старшие дети сталкиваются с ним чаще младших.

Анализ опыта школьников насчет рискованных ситуаций в онлайн-среде показал, что значительная часть детей сталкивалась в интернете с различными формами потенциально опасного взаимодействия.

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Кроме того, часть школьников в течение последнего года была вовлечена в различные формы рискованного онлайн-взаимодействия (хотя распространенность отдельных практик существенно отличается в зависимости от их характера).

Один из рисков для подрастающего поколения - формирование привычки делиться ложной информацией.

Так, более половины школьников (56,4%) в ходе опроса признали, что предоставляли ложную информацию о своем возрасте хотя бы в одном месте в интернете.

Чаще всего дети делали это:

  • на игровых платформах или в играх (36,6%);
  • в социальных сетях (32,5%);
  • при создании электронной почты (31,2%).
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35,1% школьников за последний год совершали буллинг в отношении своих сверстников.

Наиболее распространенные формы:

  • игнорирование или исключение из групп в интернете (23,4%);
  • отправка неприятных или оскорбительных сообщений (20,2%);
  • написание оскорбительных комментариев о детях на их странице в социальной сети или в общих чатах (9,3%).

"А почти каждый 15-й опрошенный школьник совершал насилие в отношении других", - констатировали авторы исследования.

Процент школьников, совершавших рискованные действия в сети за последний год (инфографика: dignityonline.in.ua)

Кроме того, около 6% детей сообщили про опыт операций с криптовалютой (за последний год).

3,9% опрошенных детей рассказали, что играли в азартные игры онлайн на деньги.

3,3% школьников использовали против других искусственный интеллект (ИИ).

В заключение 2,8% школьников приглашали других детей принять участие в опасном онлайн-челендже или игре.

Напомним, ранее мы рассказывали о воспитании детей "в сети" - как гаджеты незаметно влияют на привычки и здоровье юных украинцев.

Кроме того, мы объясняли, как взять под контроль экранное время ребенка и вернуть баланс в семье.

Читайте также об опасных "друзьях" в сети - как уберечь детей от кибергруминга.

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