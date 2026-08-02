От лжи до азартных игр на деньги: как интернет меняет поведение украинских школьников

Главное: Масштаб проблемы : за последний год лишь 25,4% украинских школьников не сталкивались в интернете с нежелательным или дискомфортным контентом, причем старшие дети попадают в такие ситуации чаще.

: за последний год лишь 25,4% украинских школьников не сталкивались в интернете с нежелательным или дискомфортным контентом, причем старшие дети попадают в такие ситуации чаще. "Фейковый" возраст : более половины детей (56,4%) указывали ложную информацию о своем возрасте в интернете - чаще всего в играх (36,6%), соцсетях (32,5%) и при создании электронной почты.

: более половины детей (56,4%) указывали ложную информацию о своем возрасте в интернете - чаще всего в играх (36,6%), соцсетях (32,5%) и при создании электронной почты. Буллинг и агрессия : 35,1% школьников в течение года совершали буллинг в отношении сверстников (игнорирование, оскорбления, хейт в чатах), почти каждый 15-й совершал насилие.

: 35,1% школьников в течение года совершали буллинг в отношении сверстников (игнорирование, оскорбления, хейт в чатах), почти каждый 15-й совершал насилие. Новые риски: среди опасных онлайн-практик зафиксированы операции с криптовалютой (около 6%), азартные игры на деньги (3,9%), злоупотребление ИИ против других (3,3%) и вовлечение в опасные челленджи (2,8%).

Рискованные действия украинских школьников в интернете

Ключевые результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что за последний год на нежелательный или дискомфортный контент в интернете не натыкались лишь 25,4% школьников.

Причем старшие дети сталкиваются с ним чаще младших.

Анализ опыта школьников насчет рискованных ситуаций в онлайн-среде показал, что значительная часть детей сталкивалась в интернете с различными формами потенциально опасного взаимодействия.

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Кроме того, часть школьников в течение последнего года была вовлечена в различные формы рискованного онлайн-взаимодействия (хотя распространенность отдельных практик существенно отличается в зависимости от их характера).

Один из рисков для подрастающего поколения - формирование привычки делиться ложной информацией.

Так, более половины школьников (56,4%) в ходе опроса признали, что предоставляли ложную информацию о своем возрасте хотя бы в одном месте в интернете.

Чаще всего дети делали это:

на игровых платформах или в играх (36,6%);

в социальных сетях (32,5%);

при создании электронной почты (31,2%).

35,1% школьников за последний год совершали буллинг в отношении своих сверстников.

Наиболее распространенные формы:

игнорирование или исключение из групп в интернете (23,4%);

отправка неприятных или оскорбительных сообщений (20,2%);

написание оскорбительных комментариев о детях на их странице в социальной сети или в общих чатах (9,3%).

"А почти каждый 15-й опрошенный школьник совершал насилие в отношении других", - констатировали авторы исследования.

Процент школьников, совершавших рискованные действия в сети за последний год (инфографика: dignityonline.in.ua)

Кроме того, около 6% детей сообщили про опыт операций с криптовалютой (за последний год).

3,9% опрошенных детей рассказали, что играли в азартные игры онлайн на деньги.

3,3% школьников использовали против других искусственный интеллект (ИИ).

В заключение 2,8% школьников приглашали других детей принять участие в опасном онлайн-челендже или игре.