От лжи до азартных игр на деньги: как интернет меняет поведение украинских школьников

Сегодня интернет - не только источник знаний или развлечений. Это также и опасный "инструмент", который может существенно влиять на поведение подрастающего поколения и формировать опасные привычки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты Национального исследования насчет онлайн-безопасности детей в Украине.
Главное:
Ключевые результаты проведенного агентством Sense Research исследования свидетельствуют о том, что за последний год на нежелательный или дискомфортный контент в интернете не натыкались лишь 25,4% школьников.
Причем старшие дети сталкиваются с ним чаще младших.
Анализ опыта школьников насчет рискованных ситуаций в онлайн-среде показал, что значительная часть детей сталкивалась в интернете с различными формами потенциально опасного взаимодействия.
Кроме того, часть школьников в течение последнего года была вовлечена в различные формы рискованного онлайн-взаимодействия (хотя распространенность отдельных практик существенно отличается в зависимости от их характера).
Один из рисков для подрастающего поколения - формирование привычки делиться ложной информацией.
Так, более половины школьников (56,4%) в ходе опроса признали, что предоставляли ложную информацию о своем возрасте хотя бы в одном месте в интернете.
Чаще всего дети делали это:
35,1% школьников за последний год совершали буллинг в отношении своих сверстников.
Наиболее распространенные формы:
"А почти каждый 15-й опрошенный школьник совершал насилие в отношении других", - констатировали авторы исследования.
Кроме того, около 6% детей сообщили про опыт операций с криптовалютой (за последний год).
3,9% опрошенных детей рассказали, что играли в азартные игры онлайн на деньги.
3,3% школьников использовали против других искусственный интеллект (ИИ).
В заключение 2,8% школьников приглашали других детей принять участие в опасном онлайн-челендже или игре.
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