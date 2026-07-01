Від аномальної спеки до гроз зі шквалами: яким областям України чекати негоди 2 липня

Впродовж 2 липня погода в Україні буде здебільшого тепла, а місцями - навіть спекотна. Проте в окремих областях ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації та небезпечні погодні явища впродовж четверга, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 2 липня синоптична ситуація у більшості областей суттєво не зміниться, оскільки її продовжуватиме визначати:
З огляду на це, на більшій частині території України утримається суха спекотна погода.
Ймовірна невелика хмарність, але без опадів.
Синоптики повідомили, що завтра у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи.
Через це погода там буде з мінливою хмарністю та нестійка - з дощами різної інтенсивності (від помірних - вдень місцями до значних).
Спека - дещо спаде.
Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, саме там впродовж 2 липня ймовірні також грози, вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.
"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Вітер впродовж 2 липня прогнозується в цілому південно-східний - із переходом (у західних областях) на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря:
У західних областях денні значення будуть дещо нижчими - близько +26...+31°С.
Тим часом сильна спека місцями може бути у центральних і південних областях України - до +35...+37°С.
По території міста Києва та Київської області погода 2 липня також очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.
Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі:
Температура повітря вдень:
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