Від аномальної спеки до гроз зі шквалами: яким областям України чекати негоди 2 липня

Головне: Де чекати спеки : 2 липня в більшості областей України збережеться суха погода з температурою +29...+34°С, найгарячіше буде місцями у центральних і південних областях - до +37°С.

: 2 липня в більшості областей України збережеться суха погода з температурою +29...+34°С, найгарячіше буде місцями у центральних і південних областях - до +37°С. Попередження синоптиків : на західні області України насувається активний атмосферний фронт, який "зіб'є" температуру до +26...+31°С і принесе місцями небезпечні грози, град і шквали.

: на західні області України насувається активний атмосферний фронт, який "зіб'є" температуру до +26...+31°С і принесе місцями небезпечні грози, град і шквали. Ситуація в Києві та області: у столичному регіоні очікується невелика хмарність (без опадів), температура вдень - до +32...+34°С.

Чи чекати українцям відчутних змін погоди

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 2 липня синоптична ситуація у більшості областей суттєво не зміниться, оскільки її продовжуватиме визначати:

сухе розпечене повітря тропічного походження;

поле слабко підвищеного тиску.

З огляду на це, на більшій частині території України утримається суха спекотна погода.

Ймовірна невелика хмарність, але без опадів.

В яких областях погода може бути небезпечна

Синоптики повідомили, що завтра у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи.

Через це погода там буде з мінливою хмарністю та нестійка - з дощами різної інтенсивності (від помірних - вдень місцями до значних).

Спека - дещо спаде.

Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, саме там впродовж 2 липня ймовірні також грози, вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в УкрГМЦ.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Якими будуть вітер і температура повітря

Вітер впродовж 2 липня прогнозується в цілому південно-східний - із переходом (у західних областях) на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

найближчої ночі +18...+23°С;

вдень четверга +29...+34°С.

У західних областях денні значення будуть дещо нижчими - близько +26...+31°С.

Тим часом сильна спека місцями може бути у центральних і південних областях України - до +35...+37°С.

Особливості погоди в Україні 2 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода 2 липня також очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

у Києві +20...+22°С;

по області +18...+23°С.

Температура повітря вдень: