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Від аномальної спеки до гроз зі шквалами: яким областям України чекати негоди 2 липня

16:16 01.07.2026 Ср
3 хв
Синоптики вже оголосили про "жовтий" рівень небезпеки, але не для всіх
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні завтра буде неоднорідною (фото ілюстративне: Getty Images)

Впродовж 2 липня погода в Україні буде здебільшого тепла, а місцями - навіть спекотна. Проте в окремих областях ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Докладніше про особливості синоптичної ситуації та небезпечні погодні явища впродовж четверга, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Де чекати спеки: 2 липня в більшості областей України збережеться суха погода з температурою +29...+34°С, найгарячіше буде місцями у центральних і південних областях - до +37°С.
  • Попередження синоптиків: на західні області України насувається активний атмосферний фронт, який "зіб'є" температуру до +26...+31°С і принесе місцями небезпечні грози, град і шквали.
  • Ситуація в Києві та області: у столичному регіоні очікується невелика хмарність (без опадів), температура вдень - до +32...+34°С.

Чи чекати українцям відчутних змін погоди

Згідно з прогнозом спеціалістів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж 2 липня синоптична ситуація у більшості областей суттєво не зміниться, оскільки її продовжуватиме визначати:

  • сухе розпечене повітря тропічного походження;
  • поле слабко підвищеного тиску.

З огляду на це, на більшій частині території України утримається суха спекотна погода.

Ймовірна невелика хмарність, але без опадів.

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В яких областях погода може бути небезпечна

Синоптики повідомили, що завтра у західні області надійде активний атмосферний фронт із Західної Європи.

Через це погода там буде з мінливою хмарністю та нестійка - з дощами різної інтенсивності (від помірних - вдень місцями до значних).

Спека - дещо спаде.

Згідно з попередженням про небезпечні метеорологічні явища, саме там впродовж 2 липня ймовірні також грози, вдень в окремих районах - град і шквали 15-20 м/с.

"I рівень небезпечності, жовтий", - констатували в УкрГМЦ.

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 2 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Якими будуть вітер і температура повітря

Вітер впродовж 2 липня прогнозується в цілому південно-східний - із переходом (у західних областях) на північно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • найближчої ночі +18...+23°С;
  • вдень четверга +29...+34°С.

У західних областях денні значення будуть дещо нижчими - близько +26...+31°С.

Тим часом сильна спека місцями може бути у центральних і південних областях України - до +35...+37°С.

Особливості погоди в Україні 2 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода 2 липня також очікується з невеликою хмарністю. Без опадів.

Вітер - південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі:

  • у Києві +20...+22°С;
  • по області +18...+23°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві +30...+32°С;
  • по області +29...+34°С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути липень в Україні в цілому.

Читайте також, коли замість лютої спеки українцям чекати літньої свіжості (з нічними +11°C).

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