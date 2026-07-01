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Замість лютої спеки - нічні +11. В УкрГМЦ сказали, коли повернеться літня свіжість

11:58 01.07.2026 Ср
3 хв
Коли стовпчики термометрів нарешті підуть на спад у більшості областей?
aimg Ірина Костенко
Замість лютої спеки - нічні +11. В УкрГМЦ сказали, коли повернеться літня свіжість Спека від України поступово відходить (фото ілюстративне: Getty Images)
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Хвиля рекордної спеки в Україні поступово минає. Синоптики вже поділились гарними новинами - незабаром температура повітря може повернутись до цілком комфортних значень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Threads.

Головне:

  • Зниження спеки: синоптики Укргідрометцентру підтвердили, що з кінця тижня температурні показники почнуть спадати.
  • Температура 4 липня: вночі очікується +11...+18°С, вдень стовпчики термометрів покажуть +19...+25°С.
  • Регіональні особливості: на південному сході та сході країни ще може бути дещо спекотніше - вдень до +30°С.
  • Прогноз на 5 липня: температурний фон вночі залишатиметься в межах +11...+18°С, вдень +21...+28°С.

Коли та як сильно зміниться температура повітря

Ввечері вівторка, 30 червня, одна з користувачів у соціальній мережі Threads запитала у синоптиків (тегнувши УкрГМЦ), чи правда, що "десь за тиждень" денна температура повітря в Україні становитиме всього лиш +20 градусів за Цельсієм.

Зранку середи, 1 липня, спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру відповіли, що спека в Україні почне спадати "до кінця тижня".

Згідно з наявною станом на зараз інформацією, вже в суботу, 4 липня, синоптики очікують:

  • вночі +11...+18°С;
  • вдень +19...+25°С.

При цьому дещо вищі температури можуть зберегтися на південному сході та сході країни:

  • вночі +17...+22°С;
  • вдень +25...+30°С.

Наступного дня - в неділю, 5 липня - температуру повітря по Україні поки що прогнозують таку:

  • вночі +11...+18°С;
  • вдень +21...+28°С.

Замість лютої спеки - нічні +11. В УкрГМЦ сказали, коли повернеться літня свіжістьПопередній прогноз на 4-5 липня від спеціалістів УкрГМЦ (інфографіка: РБК-Україна)

"Але ми постійно слідкуємо за погодніми процесами, тому прогноз погоди може оновлюватись", - наголосили в Укргідрометцентрі.

Для того, щоб завжди "бути в курсі прогнозу", українцям і гостям нашої країни порадили стежити за актуальною інформацією:

  • на офіційних сторінках УкрГМЦ у соцмережах;
  • у спеціалізованому застосунку "цеПогода" (для Android та iOS).

Замість лютої спеки - нічні +11. В УкрГМЦ сказали, коли повернеться літня свіжістьВідповідь УкрГМЦ на питання користувача (скриншот: threads.com/@ukr_hmc)

Чого чекати від погоди найближчим часом

Згідно з прогнозом УкрГМЦ на найближчі три доби (1-3 липня), опадів в Україні буде не багато.

Хоча короткочасні дощі та грози, а місцями - навіть град і шквали 15-20 м/с ймовірні:

  • у західних областях;
  • 3 липня - також і у північних областях.

На решті території - без опадів.

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Температура повітря по Україні:

  • вночі +16...+23°С;
  • вдень +27...+34°С.

Хоча ще сьогодні, 1 липня, на південному заході країни місцями ймовірна сильна спека - до +35...+38°С.

Варто зауважити також, що раніше метеоролог і синоптик Наталка Діденко у своєму Facebook розповіла, що вже у четвер, 2 липня, до України підійде холодний атмосферний фронт.

Вона пояснила, що спершу спека відступить від західних областей.

А вже впродовж 3-4 липня, за словами спеціаліста, температура повітря може почати змінюватись у більшості областей України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Київ накрив дим із Чорнобиля та пояснювали, що було з повітрям у столиці та звідки взявся запах гарі.

Крім того, ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

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